Els desperfectes del «Gloria» freguen els 100 milions a les comarques gironines

El primer recompte dels desperfectes de la província va quedar enllestit ahir amb 95 milions, després d'afegir els números que faltaven del Ripollès (1,9 milions) i la Selva (un total de 59 milions).

La suma inclou les valoracions inicials que els municipis han fet arribar als consells comarcals, a més dels danys a particulars i a empreses o a d'altres sectors, com l'agricultura, que s'han anat coneixent aquests darrers dies. La comarca més afectada, i de llarg, és la Selva, que dispara la factura a 59 milions. Molt enrere la segueix el Baix Empordà, amb 17,8 milions.



Platges i passejos

El gruix de les destrosses se l'emporten les platges sense sorra, els passejos marítims descalçats i, en alguns trams, esfondrats, així com les canonades d'aigua rebentades i els camps impracticables. Val a dir, però, que són unes meres estimacions inicials fetes a correcuita per tal de poder activar les sol·licitud dels ajuts als governs i que les xifres continuaran anant a l'alça.

Pel que fa a la Selva, la quantitat és tan elevada perquè, en gran part, s'han tingut en compte molts dels desperfectes que s'han produït en l'àmbit privat. Destaca el cas de diverses empreses instal·lades al polígon de Sant Feliu de Buixalleu, els danys de les quals s'eleven a 25 milions d'euros, una xifra que contrasta amb els 3,5 milions pels desperfectes de la resta del municipi.



Massanes i Tossa

La resta de poblacions afectades són Massanes (15,11 milions) i Tossa de Mar (3,8 milions). Aquest últim va quedar envaït per l'aigua i l'escuma del mar i van quedar afectats fins a 162 botigues, restaurants, hotels i altres negocis.

A la comarca, un altre dels municipis afectats pel temporal, i que encara no havia comunicat danys era Blanes. Inicialment, l'Ajuntament ha calculat que l'afectació ha estat d'un milió i mig per la part que els pertoca, ja que els danys més greus els hauran d'assumir Generalitat i Estat.

Ara bé, encara no s'ha pogut arribar a tot arreu perquè han quedat zones impracticables. Cal destacar que el temporal va trencar el dic de recer del port i va fer caure els ponts sobre la Tordera que uneixen Blanes i Malgrat, tant per carretera com per tren.



Ripollès

La localitat de Ripoll és la que presenta una major afectació a la comarca. Dels gairebé 2 milions del Ripollès, a la capital necessitaran més de 590.000 euros per netejar esllavissades, substituir el parquet del pavelló de l'Avellaneda malmès per l'entrada d'aigua i reparar la canonada principal del subministrament d'aigua que es va trencar, entre d'altres actuacions.

Vallfogona també és el segon municipi més afectat de la comarca, amb danys valorats en prop de 543.000 euros. Degut a la seva situació, necessitarà reparar esculleres, murs de contenció i la millora de camins malmesos i mobiliari urbà. També s'haurà de reparar la xarxa d'aigua per 60.000 euros.