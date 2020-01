Els experts en turisme recomanen parlar més de cultura i no tant d'economia

Com sol passar en la majoria de taules, debats, cimeres i altres reunions d'alt nivell, poques coses d'interès es poden extreure del debat organitzat ahir a Girona per la Taula Gironina de Turisme. I com passa en l'absoluta totalitat de declaracions de representants del govern en actes semblants, res d'interès va dir la consellera d'Empresa i Coneixement, Carme Chacón, que hi assistia. Va assegurar la consellera que l'aeroport de Girona és molt important i que intentaran mantenir-lo en plena activitat. Tot seguit es va referir als efectes del temporal Gloria a Girona, destacant que la província havia sigut de les més afectades i que serà, per tant, de les que rebrà més ajudes. I això és tot.

Tot i que els debats sobre turisme no tenen gaire interès, comparat amb les declaracions de la consellera, el d'ahir va ser apassionant. Per descomptat, va començar amb les inefables referències que les comarques de Girona són privilegiades: tenim grans productes i grans paisatges, un patrimoni excepcional i etcètera. És a dir, va començar com comencen totes les jornades de turisme que se celebren a totes les ciutats del món, des de Gladstone (Austràlia) a San Pedro Sula (Honduras), totes convençudes que tenen grans productes, grans paisatges, un patrimoni excepcional, etcètera. Per fortuna, la jornada va començar amb una xerrada del xef Joan Roca, que tot i parlar –en teoria– del seu negoci, va deixar anar frases aplicables al món del turisme en general «la gent vol fer turisme però no es vol sentir turista» i fins a tot al món en el seu sentit més ampli: «Ens hem basat en altres valors i no tant en el creixement».

En aquesta mateixa línia va incidir Dolors Vidal, professora de la Universitat de Girona i experta en Patrimoni Cultural, que va participar en una de les taules rodones. Vidal va destacar que en les jornades de Turisme sol sortir sovint la paraula «economia», però mai la paraula «cultura». Així mateix, troba a faltar llocs on els turistes i els nadius pugui relacionar-se i interactuar. «On són aquests llocs?», va preguntar. En la taula rodona també es va parlar de la importància de transmetre i compartir els coneixements culturals i de tenir ambaixadors del territori. En aquesta taula sobre recursos i productes turístics hi van partiipar, a més de Dolors Vidal, Marc Casadellà, representant de Turisme Actiu; Catiana Tur, gerent d'ACAVe; Sílvia Romero, tècnica de Turisme a l'Ajuntament de Palamós.



Importància de les experiències

La segona taula es va centrar en «L'allotjament Turístic a les comarques gironines», amb els ponents Jordi Mias, representant de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona; Ward Wijngaert, gerent de l'Associació de Càmpings de Girona; Àngela Galceran, gerent de l'Associació Turística d'Apartaments; Teresa Vilà, gerent de l'Associació de Cases de Turisme Rural; i Jordi Comas, professor de la Facultat de Turisme de la UdG.

Es va posar de manifest la importància de les experiències que envolten l'estada a l'allotjament, que permeten ampliar la temporada turística i atraure visitants durant tot l'any, i de la segmentació dels mercats. També van reclamar que la taxa turística reverteixi més en el territori. La jornada va estar moderada per Joaquim Majó, degà de la Facultat de Turisme de Girona. La cloenda va anar càrrec de la consellera d'Empresa i Coneixement.

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, va demanar ajuda a les administracions per tal que comencin a reconstruir tots els desperfectes ocasionats i també ajudin els privats. Fàbrega va incidir en la necessitat de «reconstruir» els desperfectes pensant «en les properes dècades», més que no pas «en la posada en funcionament de cara a la temporada turística». Segons el president de la Cambra, si no es té present que aquests fenòmens meteorològics seran cada vegada més freqüents, «serà pitjor» perquè «no sabem quan tardarà a venir un temporal, però és segur que vindrà».



Madrenas i la turismofòbia

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també va defensar la necessitat de pensar en «els reptes climàtics» en el marc del sector turístic. L'alcaldessa va remarcar la importància del turisme a la província i per això creu necessari que el sector reflexioni sobre aquest posicionament. A més, Madrenas també va indicar que el sector haurà de «treballar amb dades rigoroses» per desmuntar alguns dels arguments de «turismofòbia» que s'estan generant a la demarcació.



Una primera trobada

La d'ahir al matí al Palau de Congressos de Girona, centrada en analitzar l'oferta turística a la demarcació i les perspectives de futur que té era la primera trobada de la Taula Gironina de Turisme. Les trobades es repetiran en diferents punts de les comarques gironines per tal d'incloure-hi tot el territori.

L'objectiu és que el 28 de maig, quan es faci l'últim debat a Lloret de Mar, s'exposin les principals conclusions de tots els debats generats. Aquests punts d'acord hauran de servir de base per redactar un pla estratègic comú de tot el sector turístic de cara als propers anys. La trobada d'ahir va reunir unes 300 persones, entre les quals hi havia un centenar d'estudiants universitaris i d'escoles d'hostaleria i turisme de la demarcació. Els debats els organitza la Taula Gironina de Turisme (on hi ha la Universitat de Girona), amb el suport de la Diputació de Girona i Patronat de Turisme Costa Brava i l'Agència Catalana de Turisme i la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Girona i el Banc de Sabadell

La segona jornada se celebrarà a Roses el 26 de febrer, sobre Turisme, Medi Ambient i Paisatge; la tercera a Olot, el 19 de març, sobre Turisme i Arquitectura; la quarta a Platja d'Aro, el 29 d'abril, sobre Turisme i Economia; i la cinquena a Lloret de Mar, el 28 de maig, sobre Reptes de Futur del turisme a les comarques gironines.