El Govern diu que cal decidir la ubicació del nou Trueta abans de destinar-hi pressupost

El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, ha explicat que primer cal decidir la ubicació del futur hospital Josep Trueta -si a Girona o a Salt- abans de començar-hi a destinar partides. Així ha justificat Vila el fet que el pressupost de la Generalitat per les comarques gironines només inclogui pressupost a obres de millora de l'actual equipament, i que en canvi no hi hagi cap previsió per al nou hospital. "És un procés que porta temps i que no requereix d'una partida per aquest 2020", ha assenyalat Vila.

Vila ha destacat que, en global, el pressupost del govern català a les comarques gironines ascendeix a 118 milions d'euros, si s'hi sumen tots els organismes. Entre les principals inversions ha destacat la rehabilitació dels desguassos a la presa de Boadella (1,3 milions), els col·lectors en alta de Verges, Colomers i Jafre (2,7 milions), les noves estacions d'autobusos de la Bisbal i Palamós, els 12 milions que es destinaran a la C-66 entre Cornellà del Terri, Serinyà i Sant Ferriol i el condicionament de la Gi-633 entre Sant Julià de Ramis i Verges.

A més, Vila també ha subratllat les inversions en centres educatius, com ara la construcció de l'escola Montserrat Vayreda de Roses (458.947 euros), el nou institut de Vilablareix (4,4 milions), el nou institut de Caldes (1,6 milions) i la nova escola Sant Iscle de Vidreres, amb (620.000 euros).