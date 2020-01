Infància paga les factures dels centres de menors pendents des del novembre

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies va pagar dimecres el deute que acumulava des del novembre amb els serveis d'atenció a la infància i l'adolescència, tal com va informar la seva responsable a Girona, Marta Casacuberta, que dilluns va rebre quatre directors de centres afectats per impagaments i retards. La delegació pertanyia al grup d'educadors socials que aquesta setmana s'han plantat davant la seu de la Generalitat per denunciar la precarietat amb què treballen.

Cada matí, professionals de centres de menors gestionats per entitats del tercer sector han explicitat la seva queixa amb pancartes i cartells col·locats a la façana de vidre de l'edifici de la Generalitat. En el més gros, s'hi llegeix: «Treballem per transformar realitats, ara toca canviar la nostra» i en un altre d'enganxat a la carpa muntada a la plaça Pompeu Fabra: «La DGAIA ens desempara».



Aposta per centres petits

La directora territorial del Departament de Treball, Marta Casacuberta, va afirmar que, segons la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA), a partir d'ara els pagaments s'han de fer quan pertoca. Tot i això, va aclarir que el retard que s'acaba de solucionar es trobava dins el màxim de seixanta dies que la llei permet a les administracions.

Casacuberta va detallar els motius de la demora començant per la complexitat de la gestió de les factures i la reconversió de centres grans en equipaments més petits –«sobretot en altres llocs de Catalunya», va apuntar–, que suposa «una complicació afegida».

La responsable de la Conselleria va dir que, a més, aquest gener «s'ha iniciat el procés d'acreditació d'equipaments creats d'urgència»; en referència a centres d'emergència, de primera acollida o pisos d'autonomia, entre d'altres, que es van obrir precipitadament per atendre l'arribada de menors migrants sols –especialment intensa l'estiu del 2018.

Sobre la reacció del sector a l'hora d'acollir aquests infants i joves, Marta Casacuberta va «agrair la professionalitat dels educadors socials que han estat en aquesta situació tan extrema, ho reconec jo i ho reconeix el Departament».

A aquests factors, Marta Casacuberta hi va afegir que el Departament d'Economia de la Generalitat ha hagut de proveir aquestes necessitats de fons de contingència, «que no són fàcils de tenir i això també provoca retards». Per últim, va acusar el Govern de l'Estat de «deslleialtat important perquè no hi ha contribuït».



Estar en nòmina de la Generalitat

El primer dia de la protesta, la directora territorial va rebre una representació dels educadors, que li van entregar un manifest reivindicatiu i un document amb les demandes del col·lectiu. Entre elles hi ha la petició que la Generalitat assumeixi la plantilla dels centres de menors que depenen d'entitats del tercer sector, així com l'equiparació de les condicions laborals. Casacuberta no es va pronunciar sobre la qüestió, però va remarcar que «em vaig comprometre a elevar-ho a la Secretaria general d'Infància, Adolescència i Joventut, que és la que ho ha de valorar, i així ho he fet».

Aquesta és la protesta més persistent dirigida a la seva àrea des que dirigeix els Serveis territorials de Treball, Afers socials i Famílies –el febrer del 2016–, una acció que va qualificar de «molt respectuosa i cordial, amb la qual volen sensibilitzar sobre la defensa i l'atenció als infants amb la màxima qualitat»; «un objectiu que compartim i per al qual haurem de trobar un acord», va subratllar.

Avui és l'últim dia de protesta dels treballadors del sector social, que demà al matí celebraran una assemblea per valorar noves mobilitzacions.