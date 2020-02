Dos equips del Pla de l'Estany s'emporten la desena edició del torneig de la First Lego League de la UdG

Els equips ECOPla de Banyoles i Roboterri de Cornellà de Terri (Pla de l'Estany) han estat els guanyadors de la desena edició de la First Lego League que se celebra a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Una edició en a què hi han participat 23 equips amb més de 300 joves d'entre deu i setze anys. L'equip ECOPla ha presentat la rehabilitació d'una biblioteca sostenible, mentre que Roboterri ha proposat un nou disseny de carrers amb arbres en un lloc central amb drenatge sostenible per evitar inundacions. El torneig local de la Politècnica, que enguany ha arribat a la desena edició, està organitzat per la Fundació Scientia i la Universitat de Girona i s'inclou en el marc d'un programa internacional, amb presència a 62 països.

En aquesta nova edició, la UdG ha rebut 23 equips procedents de centres educatius, associacions o institucions de diferents territoris: 22 són de poblacions de la demarcació de Girona (Girona, Banyoles, Cornellà del Terri, Figueres, Lloret de Mar, Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, Santa Coloma de Farners i Salt) i un és de la demarcació de Barcelona (Parets del Vallès).

Al llarg de la jornada, els equips han exposat el seu projecte científic, basat en la identificació d'un problema científic i la seva proposta de solució imaginativa. Ho han fet davant de l'equip de jutges durant cinc minuts. Els joves també han posat a prova el robot que han dissenyat, construït i programat amb peces de LEGO, i que ha hagut de ser capaç de resoldre diferents missions en una taula de competició en dos minuts i mig. Posteriorment, han explicat els processos tècnics, l'estratègia i la programació en una exposició. L'equip guanyador participarà a la final estatal que tindrà lloc a Santa Cruz de Tenerife els dies 23 i 24 de març.

Els organitzadors destaquen com un dels aspectes més genuïns d'aquest esdeveniment la importància que s'atribueix als valors del torneig: la competició amistosa, el respecte cap als altres, el treball en equip i la inclusió, entre d'altres. En aquest sentit, els equips han de presentar un pòster que mostri la integració d'aquests valors i duen a terme una breu activitat per demostrar com treballen de manera cooperativa.

Entre participants i entrenadors, s'ha superat la xifra de 300 assistents, en una edició en què es commemoren els 10 anys del torneig a la Politècnica, i que ha acabat amb un dinar popular.