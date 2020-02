Una marxa per la llibertat talla l'A-26 entre Argelaguer i Sant Jaume de Llierca

Una de les marxes de la llibertat programada per avui per Òmnium Garrotxa, ADL/CDR Garrotxa i ANC Garrotxa ha tallat l'A-26 en un sentit de la marxa en direcció a Olot des de les 9 fins a les 10 del matí entre Argelaguer i el pont de la sortida del polígon de Politger (Sant Jaume de Llierca). Un centenar de caminants encapçalats per un set 600 han caminat per l'A-26 fins a la benzinera de Sant Jaume de Llierca, on han fet un esmorzar.

La marxa s'ha d'ajuntar amb un que ha sortit de la Sant Esteve d'en Bas, una de Santa Pau i una de la Vall de la Bianya. Totes les marxes conflueixen al Firal Petit, on hi ha un acte festiu.