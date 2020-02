Centenars de persones arriben al centre d'Olot amb les 'marxes per la llibertat'

Centenars de persones arriben al centre d'Olot amb les 'marxes per la llibertat'

Les marxes "per la llibertat i contra la repressió" de la Garrotxa han omplert el centre d'Olot de persones aquest dissabte. L'acte ha volgut emular el que es va fer a l'estiu i que va portar milers de persones a Barcelona. Els punts de partida han estat Santa Pau, Hostalnou de Bianya, la Vall d'en Bas i Besalú. Dels tres primers s'ha sortit pels volts de les onze del matí mentre que des de Besalú, en canvi, ha arrencat a primera hora del matí ja que hi ha uns 25 quilòmetres fins Olot. Les quatre marxes han coincidit al Firal Petit on s'han fet parlaments i un dinar popular

Una de les marxes de la llibertat programada per avui per Òmnium Garrotxa, ADL/CDR Garrotxa i ANC Garrotxa ha tallat l'A-26 en un sentit de la marxa en direcció a Olot des de les 9 fins a les 10 del matí entre Argelaguer i el pont de la sortida del polígon de Politger (Sant Jaume de Llierca).