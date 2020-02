Trenta tones de brossa a Blanes

Unes 1.200 persones van participar ahir al matí en una multitudinària neteja de les platges de Blanes devastades pel temporal Gloria. Des de primera hora es van repartir guants i bosses als participants que van aconseguir retirar bona part dels residus acumulats entre Sa Palomera i la desembocadura del riu Tordera. La coordinadora de l'acció i tècnica de l'Ajuntament, la Lara Salmeron, va explicar que es van retirar «les restes naturals», però també «els plàstics i microplàstics», alertant que «són perillosos per a les xarxes tròfiques dels peixos». Els voluntaris van aconseguir retirar un total de 30 tones de residus, que es van separar en tres fraccions diferents per facilitar-ne el reciclatge. Entre les restes més nombroses destaquen les vegetals: canyes, fulles, troncs, branques o pinyes, tot i que també van trobar una important quantitat de plàstics i microplàstics. La coordinadora de l'acció, va destacar que «durant tot l'any es fan diferents activitats de neteja» i que els ha sorprès la resposta massiva que s'ha rebut en aquesta ocasió: «Estem molt contents, no ens esperàvem que vindrien més de 1.200 persones» va apuntar Salmeron.



El pont de la C-35 a Maçanet

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va anunciar ahir l'inici dels treballs de reparació del pont de la C-35 entre Maçanet i Fogars. Segons van apuntar, les obres tenen un pressupost de 400.000 euros i una durada prevista de sis setmanes.