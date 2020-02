Centenars de garrotxins es desplacen a Olot en quatre «marxes de la llibertat»

Les marxes «per la llibertat i contra la repressió» de la Garrotxa van omplir ahir el centre d'Olot de centenars de persones. L'acte pretenia emular el de l'estiu, que va portar milers de ciutadans a Barcelona. Els punts de partida van ser Santa Pau, Hostalnou de Bianya, la Vall d'en Bas i Besalú. Dels tres primers, es va sortir pels volts de les onze del matí, mentre que de Besalú va arrencar a primera hora del matí, ja que fins a Olot hi ha uns vint-i-cinc quilòmetres. Les quatre marxes van coincidir al Firal Petit, on es van fer parlaments i un dinar popular.

Una de les marxes de la llibertat convocades per Òmnium Garrotxa, ADL/CDR Garrotxa i ANC Garrotxa va tallar la carretera A-26 en un sentit de la marxa en direcció a Olot, des de les 9 fins a les 10 del matí, d'Argelaguer al pont de la sortida del polígon de Politger –a Sant Jaume de Llierca.

Unes cinc-centes persones van arribar pels volts de tres quarts de dues del migdia al Firal Petit d'Olot. Ho feien amb estelades, pancartes a favor dels presos independentistes i cridant consignes en contra de la «repressió». Els manifestants van arribar dels quatre pobles esmentats. «Nosaltres creiem que ens hem de mobilitzar permanentment i per això vam creure que estaria bé una cosa semblant a la comarca», va explica Patrícia Patrícia Dolori, encarregada de la marxa que va sortir d'Hostalnou de Bianya, en referència a l'acció de l'estiu.

Des d'aquesta població, van ser un centenar els independentistes que van recórrer els deu quilòmetres fins arribar a Olot a través de l'N-260 i la carretera de la Canya. Els Mossos d'Esquadra van tallar el trànsit d'un dels dos carrils, fet que va provocar petites retencions.

En Jaume Toldorà i la Montse Coll van participar en aquesta marxa i explicaven que ho van fer perquè «no podem deixar de mobilitzar-nos». Tots dos van caminar en les marxes cap a Barcelona i van considerar que aquesta «és l'única manera» de seguir denunciant la «situació excepcional» que viu Catalunya. «Estem molt actius i no deixarem de fer-ho», va assenyalar ella.

A la mateixa hora que va sortir la manifestació d'Hostalnou de Bianya, ho van fer també la columna que va sortir de la Vall d'en Bas, amb unes 170 persones, i la de Santa Pau, que va aplegar un centenar de participants. Tres hores i mitja abans ho havia fet la que sortia de Besalú.