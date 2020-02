Les investigacions per delictes d'estafa a Girona gairebé es dupliquen en un any

La Fiscalia de Girona va pràcticament doblar l'obertura de diligències per delictes d'estafa durant el 2018 respecte de l'any anterior, arribant a superar les 1.500 actuacions prèvies.

L'augment d'un 83% de l'activitat de l'acusació pública en aquesta qualificació l'ha situat en segon lloc del podi de delictes contra el patrimoni que lidera des de fa uns anys el robatori amb força amb més de 1.600 diligències. Si sumem tots els delictes d'aquest tipus (apropiació indeguda, usurpació, furts de vehicles. etc.) el total supera les 6.600 actuacions, un 20% més. Es tracta d'una xifra molt destacada respecte d'anys anteriors, però som lluny de les prop de 20.000 que la Fiscalia va obrir durant el 2015 per aquests delictes i que els últims anys ha tingut una evolució irregular, i és que llavors el principal delicte sobre què s'actuava era el de furt.

Les dades extretes de l'informe de 2018 de la Fiscalia Provincial de Girona, que elabora fent un buidatge de tota l'activitat realitzada anualment a tots els jutjats de les comarques gironines, també permeten comprovar que el principal tipus delictiu sobre la qual l'acusació va actuar és per delictes de lesions, amb més de 8.000 diligències. Es tracta del 30% de totes les prop de 25.000 que va obrir durant l'any. Aquests inclouen lesions dins el context de violència domèstica i de gènere, que voregen les 800 actuacions.

En tercer lloc se situen els delictes contra la seguretat del trànsit, amb vora 1.000 diligències, la meitat de les quals per conduir sota la influència d'alcohol o drogues, i un segon gruix per fer-ho sense permís de conduir.

Per ordre, els seguseixen els delictes contra la llibertat (amenaces, coaccions, etc.); els delictes contra la salut pública (tràfic de drogues); contra l'Administració de Justícia (trencament de mesures cautelars; i els de simulació de delictes, obstrucció a la justícia, etc.).

Pel que fa a delictes contra la llibertat sexual, han registrat un augment d'actuacions destacades en infraccions penals com ara la d'abusos sexuals, amb un 50% que es tradueix en 39 diligències més, amb 117 en total. En total, voregen les 360 actuacions.

Les dades respecte dels delictes de violència de gènere són molt més voluminoses, amb més de 1.300 diligències de caràcter urgent (procediment que escurça la decisió de celebrar o no judici oral), més de 1.200 de prèvies i que corresponen majoritàriament a delictes de maltractament ocasional.

Pel que fa a les estadístiques que inclouen menors, els principals delictes on va actuar la Fiscalia va ser per delictes lleus contra el patrimoni o contra les persones.

Durant el mateix any, l'informe recull el decret de 428 mesures de presó, i 5.068 sentències.