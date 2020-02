L'Oficina Antifrau investiga el cas

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ja ha posat l'ull en el cas de les presumptes irregularitats detectades al Patronat de Turisme i ha reclamat documentació a la Diputació de Girona. Una denúncia anònima va arribar a la bústia de l'entitat de lluita contra la corrupció i aquesta va posar fil a l'agulla per comprovar què hi pot haver de cert en l'afer i quines passes ha fet l'organisme provincial fins ara. Fons de la Diputació han confirmat a Diari de Girona que dijous passat van rebre el requeriment de l'Oficina que, bàsicament, vol tenir accés a tota la documentació i informació d'aquest tema i accedir a la instrucció que va encarregar el president de l'ens, Miquel Noguer.

Documents i proves



Les mateixes fons han explicat que s'enviaran els centenars de folis d'investigació i proves acumulades fins ara i que es comunicarà a l'Oficina Antifrau els moviments fets a partir de l'entrada al registre del primer informe de 19 d'agost de 2019. Així mateix també s'informarà de les conclusions arribades en la instrucció posterior i dels acords que va adoptar el Consell d'Administració del Patronat el 20 de gener passat.

Una vegada rebuda la documentació, l'Oficina Antifrau haurà d'investigar si els fets que es detallen són constitutius de possibles delictes i, en cas de ser així, pot elevar l'afer a la Fiscalia o als jutjats. En cas que determini que simplement es tracta d'una infracció administrativa, pot proposar sancions disciplinàries. També pot deixar en mans del Patronat i la Diputació la resolució del cas, sempre i quan consideri que no hi ha infracció penal.

El secret de l'OAC



L'OAC té una bústia de denúncies anònimes al seu web per a aquelles persones que no volen revelar la identitat en posar de manifest presumptes fraus o activitats corruptes de qualsevol administració pública catalana. En aquest cas, l'entitat es compromet per escrit a no revelar el nom del denunciant.