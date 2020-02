Un informe destapa desenes d'irregularitats al Patronat de Turisme de Girona

L'edifici, propietat de la Diputació, on hi ha les oficines del Patronat de Turisme.

L'edifici, propietat de la Diputació, on hi ha les oficines del Patronat de Turisme. aniol resclosa

El Patronat de Turisme obrirà expedient a dos alts càrrecs –el cap de Màrqueting i la responsable online– per les presumptes irregularitats detectades en una investigació interna que posa al descobert pràctiques en contractacions d'estudis i empreses i despeses indegudes en el funcionament de l'organisme almenys des de 2012 i fins l'any passat. L'entitat també reclamarà a la Facultat de Turisme de la UdG i a l'empresa Minimilks Creative Company sl el retorn de 24.200 euros i 32.000 euros, respectivament, per treballs que no s'han realitzat o feines que s'han cobrat dues vegades.

Un dels implicats en el cas és el cap de Màrqueting del Patronat de Turisme, Jaume Marín, que té un expedient obert des de fa mesos per utilitzar el vehicle propietat de l'entitat per a finalitats personals. Marín també hauria cobrat «indegudament» despeses de representació, dietes i indemnitzacions.

El Consell d'Administració del Patronat va decidir el 20 de gener passat continuar amb aquest expedient i obrir-ne un a la responsable online de l'organisme, Gemma Suñer, per «realitzar contractes menors amb un possible conflicte d'interessos real i sense seguir el procediment legal de contractació», especifica el document dels acords al qual ha tingut accés Diari de Girona.

Enxampat per una multa de trànsit



Marín va ser enxampat el 29 de juny passat per un radar de velocitat instal·lat a l'altura de l'Hipercor al carrer Barcelona de Girona. El fet no hauria passat de ser una petita anècdota, si no fos que l'alt càrrec conduïa un vehicle propietat del Patronat un dissabte fora de l'horari de treball. Per a més inri, Jaume Marín mai va pagar la multa de 100 euros –50 si els hagués abonat els primers dies– i l'expedient sancionador va seguir el seu curs fins que va entrar en via executiva, cosa que implica haver d'abonar el cost total de la sanció a més dels interessos generats.

Com és obvi, el Patronat de Turisme en va tenir coneixement perquè hi van arribar els requeriments de la multa impagada. Després de fer les comprovacions, es va descobrir que qui anava al volant era Marín i molt probablement aquesta va ser la gota que va fer vessar el got i va provocar –a més de l'obertura d'un expedient– l'inici d'una investigació més àmplia, que va destapar la resta de presumptes irregularitats. L'informe va entrar al registre del Patronat el 19 d'agost passat i el president de l'organisme i de la Diputació, Miquel Noguer, va nomenar un instructor perquè fes una investigació més detallada que va derivar en els acords adoptats pel Consell d'Administració fa pocs dies.

Un d'aquests acords torna a afectar Marín. El punt quart del document ordena «realitzar un full de liquidació per les despeses de representació, dietes i indemnitzacions, abonats indegudament al cap de Màrqueting del Patronat de Turisme perquè en faci el reintegrament de forma voluntària en el termini de deu dies hàbils».

Fonts del Patronat han detallat que el cap de Màrqueting facturava despeses de representació en congressos a l'estranger o sopars, quan en el seu sou ja estableix un complement específic per a tasques realitzades fora de l'horari de treball, una possible irregularitat que ha obligat l'entitat a estendre la investigació a tota la plantilla de 30 treballadors. El Consell d'Administració vol saber si hi ha més empleats en aquesta mateixa situació i per això ha demanat una auditoria de tots els expedients a l'àrea d'Intervenció, que haurà d'estar finalitzada en un mes.

Jaume Marín, que també és professor associat de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, està actualment en excedència del Patronat. En declaracions a aquest diari, va assegurar que «mai» ha utilitzat «cap cotxe ni eina del Patronat per a res personal».

El cap de Màrqueting de l'organisme de promoció turística va explicar que fins ara no se li ha notificat «res oficialment», tot i que va admetre que el setembre passat va ser cridat, «al costat de 7 o 8 persones més» per l'obertura de l'expedient. L'alt càrrec del Patronat va afirmar que sempre ha estat «el màxim d'escrupolós» i «professional» en la feina i va afegir que decidirà què fa quan rebi la notificació dels acords del Consell d'Administració del Patronat.

Contractes a la parella



El segon expedient disciplinari afecta a la responsable online del Patronat, Gemma Suñer, per haver contractat presumptament l'empresa emisevenmedia.com, propietat de la «seva parella de fet», segons apunta el primer informe d'agost de 2019. La investigació interna revela que els contractes, amb factures emeses entre els anys 2015 i 2018, podrien incórrer en un «conflicte d'interessos» que afectaria «el principi d'imparcialitat». La investigació considera que no va seguir el «procediment legal de contractació».

A més d'aquestes factures, l'informe afegeix l'assistència de la parella de l'alt càrrec «amb totes les despeses pagades (desplaçaments en avió, tren, allotjaments dietes, etc...)» a dues trobades de bloguers ( blogtrips) celebrades el 2017 i el 2018. El Consell d'Administració del Patronat donarà 10 dies hàbils a la treballadora «per a la defensa dels seus drets». Gemma Suñer no va voler fer declaracions, ja que tampoc ha rebut la notificació oficial on se li comunica l'obertura de l'expedient.

Relacions perilloses amb la UdG



Qui tampoc queda gens ben parat en els informes que s'han fet fins ara és la Facultat de de Turisme de la UdG. El Patronat li reclama 24.000 euros més els interessos de demora per un estudi desglossat en diversos expedients de 2013 i 2014 sobre els «ens de promoció turística a la província de Girona en els segles XX i XXI», que considera que no s'ha entregat i li dona un mes per fer el reintegrament de l'import o bé entregar el treball definitiu. En cas que no es faci, el Consell d'Administració requerirà el reintegrament dels diners «al personal [del Patronat] que hagi causat el dany».

La Facultat, però, sí que va redactar alguna cosa. Segons el primer informe, només es va entregar «un esborrany de l'estudi, inconcret, no acabat, amb notes al marge i pendent de validació i redacció final». Conclou que «no té cap utilitat pel Patronat de Turisme, fet que vulnera el principi d'eficiència i racionalitat en la despesa pública».

Aquesta no és la primera vegada que l'entitat turística reclama l'estudi a la Universitat de Girona, ja que el 2017 es varen fer «múltiples requeriments per presentar el treball finalitzat i amb el nivell de qualitat exigit». Fons de l'organisme turístic han explicat que aquest estudi es va fraccionar i es va facturar fins a quatre vegades entre el 2013 i el 2017 i que els dos darrers anys es van poder aturar els pagaments perquè es va detectar la irregularitat a temps.

El degà de la Facultat de Turisme de la UdG, Joaquim Majó, va explicar que està pendent de rebre el requeriment del Patronat «per veure què és exactament» i va afegir que no li consta «cap estudi que no s'hagi fet, ni n'hem detectat cap que no s'hagi entregat». El degà va admetre que la Facultat fa «molts estudis» amb el Patronat i que una vegada conegui de quin treball es tracta, s'analitzarà.

Conflicte d'interessos del degà



El serveis d'Auditoria de la Diputació estan estudiant a fons els expedients de la UdG per encàrrec del Consell d'Administració del Patronat, mentre que els Serveis Jurídics tenen l'ordre d'esbrinar si s'ha produït un conflicte d'interessos amb el degà de la Facultat de Turisme, que també és membre del Consell d'Administració del Patronat. Majó s'hauria d'haver abstingut en totes les adjudicacions de contractes del Patronat a la Facultat de Turisme i, segons l'informe, el degà va «votar i ratificar aquests acords».

Al respecte, Majó va dir: «El conflicte d'interessos no l'he vist per enlloc». Per fer aquesta afirmació, el degà es va basar en el fet que, segons ell, «aquests estudis no em consta que es votessin en el Consell d'Administració» i va afegir que en les reunions de l'òrgan s'informava de la contractació dels treballs però no es votaven. Finalment, el responsable de la Facultat de Turisme va dir que no havia assistit a diverses reunions del Consell d'Administració del Patronat «perquè em van avisar del possible conflicte d'interessos», tot i que sí va anar a la darrera del 20 de gener on es va informar del resultat de la investigació, on es va limitar «a escoltar les conclusions».

Doble facturació



Un dels casos paradigmàtics de l'escàndol és la possible doble facturació que va fer l'empresa Minimilks Creative Company sl per valor de 32.000 euros. La «trampa» es va detectar el 2015, quan un assessor del Patronat es va adonar que s'havien «facturat a part» prestacions que «formaven part del contracte principal i, per tant, exigibles per plec». La conclusió era òbvia: «hi va haver doble facturació pels mateixos conceptes». El Patronat va encarregar una prova pericial a un expert extern que va determinar que efectivament hi havia tasques cobrades dues vegades entre els anys 2012 i 2014.

El «problema» en què es pot trobar el Patronat respecte a aquest expedient és que una part de la quantitat percebuda indegudament podria haver prescrit. Per aquesta raó, el Consell d'Administració ha encarregat al Serveis Jurídics de la Diputació que investiguin quina quantitat se li pot reclamar a l'empresa. Minimilks Creative Company sl és propietat de Jordi Reixach Sánchez i la directora de l'agència és Anna Suades, que va ser treballadora del Patronat de Turisme fins al 2014. Reixach, que també és professor associat de la Facultat de Turisme, va declinar fer declaracions a aquest diari, a l'espera que el Patronat li comuniqui la decisió.