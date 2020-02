Animalistes gironins reclamen abolir l'ús de gossos per caçar

Una cinquantena d'activistes de la plataforma No a la Caça (NAC) es van manifestar ahir diumenge a Girona en defensa del llebrer i la resta de races de gossos que es fan servir per a la caça. L'entitat considera que és una activitat «molt cruel» perquè molts dels gossos acaben abandonats o maltractats quan deixen de ser útils. Els manifestants es van trobar a La Copa a les dotze del migdia, on també van cloure l'acte després de manifestar-se pels carrers adjunts a la plaça. Els animalistes de Girona es va unir d'aquesta manera a la gairebé quarantena de ciutats d'arreu d'Espanya que també van protestar ahir contra aquest tipus de pràctiques.

Les protestes van convocar-se amb el suport de més de 600 associacions, plataformes defensores d'animals i partits polítics. També es van celebrar fora del país, en ciutats europees com Amsterdam (Països Baixos), Milà (Itàlia) i Gant (Bèlgica), i en dies previs a la ciutat alemanya de Colònia i a Tolosa (França).

La plataforma fa aquestes manifestacions des del 2011 al final de la temporada de caça, perquè consideren que el febrer és un mes «crític» per als llebrers, podencs, setter, pointers i altres gossos de caça en acabar-se la temporada. Des de l'organització estimen que cada any se'n «descarten» uns 50.000.

A través de les manifestacions, No a la Caça va aprofitar també per exigir la creació d'una llei estatal de protecció animal que compleixi «sense traves» la seva comesa i que Espanya deixi de ser, en la seva opinió, un «país de tercera pel que fa a benestar animal».

No és el primer any que es fa aquesta manifestació a Girona. L'any passat ja es va fer una convocatòria similar, on van participar un centenar de persones, moltes amb el seu gos. L'acte, que va ser més concorregut que el d'aquest any, va acabar al parc Central, i ja es van demanar canvis legislatius que comportessin l'abolició de la caça.