Creu Roja formarà planxistes per a la indústria metal·lúrgica gironina, un sector en auge

Creu Roja Girona oferirà aquest març un curs de formació centrat en planxisteria industrials i mecanització enfocat al sector metal·lúrgic. Es tracta d'una indústria que a les comarques gironines està en augment i necessita personal especialitzat. De fet, fa un any el sector ja anunciava que estaven preparats per rebre 500 treballadors formats i ara han afirmat que en necessitarien 650. El gerent de l'Associació Metall Girona, Ferran Sellabona, ha detallat que el sector s'està fent "un espai en el marc metal·lúrgic espanyol" i per això necessiten "més perfils" com ara el de planxistes. De fet, l'any passat Creu Roja ja va oferir un curs especialitzat i un 54% de les persones que va participar-hi va aconseguir feina.