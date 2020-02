La CUP de Verges assegura que va fer fora al juny l'acusat d'assetjament

La CUP de Verges va assegurar ahir en un comunicat que dona suport a la regidora que va deixar el partit després de denunciar «assetjament psicològic» per part d'un company. La formació va insistir que tan bon punt es van assabentar dels fets van actuar «immediatament» i «pensant sempre en el benestar de la regidora», Susagna Ribas. Des del grup municipal també van explicar que van apartar l'altra persona del partit el mes de juny del 2019.

A banda d'això, també van remarcar que els fets no van tenir lloc en el context d'activitat política, però van reiterar que «en tot moment» van estar al costat de l'afectada. «La gestió de la situació s'ha basat en tot moment a donar suport a la regidora i activar el protocol intern de la CUP, mitjançant un acompanyament extern que fins ara s'estava executant conjuntament amb l'equip de govern i amb la regidora», van detallar. A més, tot i que van lamentar que hagi decidit abandonar el projecte de la formació, van agrair la seva feina feta al capdavant de l'equip de govern de l'Ajuntament. També van voler aclarir que són «un grup transversal» i «on totes les idees sempre han estat escoltades i respectades» i van assegurar que «en tot moment» es treballa per «solucionar les situacions mitjançant el diàleg».

El cas va esclatar després que Ribas votés en contra del pressupost municipal per al 2020 en el ple extraordinari fet dilluns de la setmana passada. Davant la incredulitat d'alguns veïns i els rumors que corrien per la localitat, que té menys de 1.200 habitants, la regidora va decidir donar explicacions sobre el seu vot contrari i sobre la decisió d'abandonar la CUP a través de les xarxes socials.

En una extensa publicació, Ribas acusava el grup municipal de fer una «mala gestió», de no creure-la i de no donar-li suport en el presumpte cas d'«assetjament psicològic» per part «d'un altre membre» del partit. Una situació que, segons va assegurar, s'havia tornat «insostenible». «No puc continuar participant d'un grup que m'indica contínuament que no em creuen», relatava l'encara regidora cupaire, que va afegir que tot i que des del partit van «convidar a marxar» el presumpte «assetjador», aquest «encara hi és».

En el text, Susagna Ribas «desmentia» que l'equip de govern i el grup l'haguessin fet fora. En aquest sentit, va precisar que fa mesos que «no participava en la formació ni tampoc en l'equip de govern per motius personals i també per no compartir algunes dinàmiques municipals que m'han afectat en l'àmbit personal». Ribas va assegurar que la decisió va ser «meditada i dolorosa».