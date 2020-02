L'hospital d'Olot posa en marxa un protocol d'extracció de calostre durant les últimes setmanes d'embaràs

L'equip de ginecologia i obstetrícia de l'hospital d'Olot ha posat en marxa un protocol pioner que permet a partir de la setmana 37 d'embaràs extreure calostre a la mare abans del part i emmagatzemar-lo per donar-li al nadó en cas que sigui necessari. L'opció d'extreure's aquest fluid del pit, que afavoreix entre altres coses el sistema immunològic del nadó i protegeix la membrana digestiva, permet substituir la llet artificial en les primeres hores. La possibilitat d'extreure's el calostre abans del part s'ofereix a totes les dones però especialment a les que tenen factors de risc, com ara diabetis pregestacional o gestacional, retard de creixement intrauterí i també aquelles que tinguin una cesària programada.

L'opció d'extreure's el calostre a partir de la setmana 37 s'ofereix a totes les dones però està pensat sobretot a aquelles que tinguin factors de risc, com ara diabetis pregestacional o gestacional, retard de creixement intrauterí i també aquelles que tinguin una cesària programada o amb més possibilitats de ser separades del nadó durant el postpart immediat.

El calostre és el primer fluid que la mare segrega per les glàndules mamàries i es caracteritza per ser força espès i de color groguenc. Els primers dies la criatura acabada de néixer no necessita res més que el calostre per nodrir-se. A més, ajuda a la creació del sistema immunològic, a estabilitzar el sucre de la sang, protegeix la membrana digestiva, estableix la flora bacteriana, ajuda a construir i madurar els intestins i és laxant i ajuda a eliminar el meconi.

L'extracció, que es fa ambulatòriament i amb l'ajuda de la llevadora de l'hospital, "dona seguretat i confiança" a la mare que sap que "tindrà l'aliment òptim per al seu nadó, i a la vegada es familiaritza amb tot el procés de la lactància materna", segons l'equip mèdic. Un cop extret, el calostre, s'emmagatzema tot seguint un circuit segur de líquids biològics i es guarda a l'Hospital en un congelador en cas que la criatura acabada de néixer ho necessita. D'aquesta manera, també se substitueix la llet artificial durant les primeres hores de vida del nadó.

El protocol es va posar en marxa a mitjans del 2019 i fins ara hi ha hagut vuit mares que s'han extret calostre a l'Hospital d'Olot.

Aquesta és una de les últimes millores que l'equip de ginecologia i obstetrícia a l'Hospital d'Olot ha posat en marxa els darrers quatre anys. Se suma a l'obertura de la consulta de lactància materna i l'inici de les cesàries programades amb acompanyant.

Durant l'any passat, aquest hospital va atendre 423 parts, 21 menys que el 2018. Un 15% van ser de dones de fora la Garrotxa, principalment de les comarques del Ripollès (20), l'Alt Empordà (18) i Osona (14).