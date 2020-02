Es recupera el servei habitual de trens de Portbou a Barcelona després del Gloria

La línia R11 ha recuperat el servei habitual de trens de Portbou a Barcelona després del pas del temporal Gloria.

Des del passat 22 de gener aquesta línia s'havia vist afectada i els trens s'havien reduït a gairebé la meitat arran dels danys que havia causat el temporal i també s'havia incrementat el temps del viatge. Per la mateixa circumstància els trens de l'RG1 no prestaven servei.

El retorn a la normalitat arriba després que els tècnics d'Adif hagin restablert la circulació per les dues vies entre Caldes i Maçanet.

De retruc, també es restableix el servei de l'RG1 al tram Maçanet - Figueres. Es manté però encara el servei per carretera entre Maçanet i Malgrat per la caiguda del pont ferroviari del riu Tordera, el qual de moment no té data de reconstrucció.