Set de cada deu conductors sotmesos al test de drogues donen positiu

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona han detectat 14.380 positius en conductors per conduir sota els efectes de les drogues o de l'alcohol al llarg dels últims sis anys a les carreteres de la província. En aquest context, i segons confirmen les estadístiques policials, posar-se al davant del volant begut o sota els efectes de substàncies estupefaents s'ha convertit en una de les primeres causes de la sinistralitat. Tant els Mossos com les policies locals han intensificat els controls per erradicar en la mesura del possible aquestes conductes temeràries.

Els positius detectats als conductors gironins són el resultat de les proves que els Mossos d'Esquadra realitzen durant controls preventius, en accidents de trànsit o en casos en què són detectades conductes de risc a les carreteres.



245.000 lectures

Des de l'any 2013 fins al 2018, les dades més actualitzades, han realitzat més de 244.800 lectures en tests d'alcoholèmia i més de 5.000 de drogues. Les dades formen part de les memòries anuals del Departament d'Interior i, en una primera anàlisi, es pot veure que es fan moltes menys proves per detectar el consum de substàncies psicotròpiques. Això s'explica perquè aquest tipus de test només s'efectua quan els agents observen conductes sospitoses per part dels conductors. Són proves més selectives.

Això no obstant, la conducció sota els efectes dels estupefaents amoïna els responsables policials, que entre els anys 2013 i 2018 han han enxampat 3.664 conductors drogats. Aquest guarisme significa que el 73% dels test realitzats han acabat aflorant un resultat positiu (en aquest període de sis anys els Mossos han practicat 5.007 proves a Girona, segons consta en la memòria d'Interior). Aquesta proporció de positius es va mantenir durant l'any 2018, que es va tancar amb un 72,9% de positius en drogues, 775 de les 1.077 lectures practicades.

Al 2017 els Mossos van utilitzar 775 cops el drogotest i el resultat va donar positiu en el 84,1% dels casos (669). L'any 2013 l'ús d'aquesta prova encara era molt menor: llavors, els Mossos de Trànsit van fer 552 proves i 371 van donar positiu. La sèrie històrica confirma una tendència a l'alça de positius per drogues que els cossos policials es prenen molt seriosament.



Alerta amb l'alcohol

D'altra banda, tot i que van a la baixa, els positius per consum d'alcohol al volant preocupa, i molt, a les autoritats, que amb les estadístiques a la mà veuen com la ingesta de grans quantitats d'alcohol és un hàbit molt perillós que s'està instal·lant entre els conductors. En els últims sis anys, els Mossos han detectat 10.716 positius en alcohol després de realitzar 244.887 lectures per part dels Mossos a Girona, és a dir, en el 4,36% del total.

Amb les dades del Departament d'Interior a la mà es pot comprovar que, durant el 2018, de les 39.571 realitzades a la província de Girona, 2.080 van donar resultat positiu. La major part d'aquests positius (1.828) van ser en lectures realitzades durant controls preventius –se'n van fer 37.969 en total– disposats pels agents de trànsit. Els altres positius van ser resultat del test d'alcoholèmia a un conductors implicats en accidents: de 1.418 lectures fetes, 184 van donar positives. La resta, 174, es van fer a conductors enxampats en plena infracció de trànsit. D'aquests, 68 casos, van donar positiu.

En el període analitzat, l'any que els Mossos van realitzar més lectures per consum de begudes alcohòliques va ser el 2013. Aleshores, segons les dades d'Interior, es van fer 55.763 proves i, d'aquestes, 2.383 van ser positives. La major part es van practicar en controls preventius (53.280 lectures) de drogues i alcohol i va haver-hi 2.111 positius. En canvi, l'any amb menys positius és el 2017 quan, segons les dades d'Interior, 1.610 proves van resultar afirmatives. Pel que fa a positius per consum de drogues, la xifra mínima de positius la marca l'any 2013, quan els tests no eren molt habituals: només se'n van detectar 371.



Positius i proves a Catalunya

Els Mossos de Trànsit van realitzar durant l'any 2018 205.640 lectures per detectar el consum d'alcohol anant al volant a tot Catalunya. D'aquestes, 9.723 van donar un resultat positiu, cosa que representa un 4,73% del total. Mentre que a l'any anterior es van realitzar 220.788 lectures, de les quals 10.625 han donat un resultat positiu. Això representa gairebé el mateix percentatge –un 4,81%– de totes les lectures dutes a terme.

El tant per cent de positius, en canvi, és molt diferent amb el consum de substàncies estupefaents, ja que les dades dels Mossos de Trànsit mostren que el 2018 es van realitzar 7.259 lectures, 5.555 de les quals van donar positiu. Això suposa el 76,53% de totes les lectures dutes a terme. El tant per cent de positius és molt més que el de l'any anterior, ja que durant el 2017 es van fer 6.601 lectures de substàncies estupefaents. De les quals 4.574 van donar resultat positiu, cosa que representa un 69,29% de totes les lectures.