Dol a Sils i al futbol gironí per la mort d'un jove en un accident d'esquí

El jove de 26 anys Jordi Bardalet, jugador del Futbol Club Vilobí i coordinador del Club Esportiu Riudarenes, va morir ahir al matí en un accident mentre esquiava a l'estació de La Molina. Bardalet era veí de Sils i molt conegut al municipi, on havia treballat a la Brigada Jove.

L'esquiador es trobava a la zona de coll de Pal quan, per causes que es desconeixen, va caure i va morir. Els responsables de l'estació van rebre l'avís de l'accident a les 9.50 hores i ràpidament es van desplaçar al lloc dels fets els equips d'emergències, que no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra, que es trobaven a l'estació en aquell moment, s'han fet càrrec de la investigació. Des de La Molina han lamentat la mort del jove i han dit que es tracta «d'un accident amb un desenllaç fatal».



Impacte en el futbol gironí

Un cop s'ha conegut la identitat del jove, han començat a multiplicar-se els missatges de condol, sobretot per part de clubs de futbol de l'àmbit gironí. Precisament des del club on Bardalet coordinava equips de futbol base, el Club Esportiu Riudarenes, van emetre un comunicat en record del jove: «Des del CER lamentem profundament la pèrdua del nostre estimat amic i company, Jordi Bardalet Portas, i traslladem el nostre sincer afecte i condol cap a la família. Descansa en pau, Jordi. T'estimem i sempre et recordarem». El Girona FC també es va sumar a les mostres de condol: «El Girona vol expressar el seu condol per la mort de Jordi Bardalet, coordinador del CE Riudarenes. Descansi en pau». Finalment, altres entitats i clubs, com la Federació Catalana de Futbol, també han emès missatges de condol.