Les estacions d'esquí critiquen el tall de la carretera que uneix Puigcerdà i Perpinyà

Les estacions d'esquí nord catalanes critiquen que el tall de l'RN116, eix que comunica Puigcerdà i Perpinyà, al seu pas per Sautó (Conflent) complica l'arribada de visitants provinents d'una part de les comarques gironines, entre ells els de la seva capital i els de Figueres. La circulació per aquesta via va quedar restringida aquest dilluns, quan es va detectar que una part de la calçada s'havia enfonsat quinze centímetres i també s'hi van poder observar algunes esquerdes.

A més, fa una setmana va estar tallada dos dies per una esllavissada que es va produir en un punt molt proper de la mateixa carretera. De moment es desconeix quan es podrà reobrir, amb la qual cosa cal fer entre 30 minuts i una hora més de trajecte per accedir a pistes.

El director de l'oficina de turisme de Les Angles (Capcir), Antonio Martin, ha explicat que fa molt de temps que demanen una millora de la carretera, ja que ha dit que l'actual "és petita i hi transita molta gent". A més, ha assegurat que les restriccions de trànsit afecten els esquiadors provinents de Figueres i Girona, els quals han d'accedir provisionalment a les estacions nord-catalanes per la Collada de Toses o el Túnel del Cadí.

Martin també ha lamentat que el cartell que avisa del tall de l'RN116 estigui situat a Prada de Conflent, fet que implica que molts conductors no s'assabentin de l'estat d'aquesta via fins que han fet un trajecte de més d'una hora. El director de l'oficina de turisme de Les Angles també ha explicat que les restriccions coincidiran amb el període de vacances escolars de França, que comença aquest dissabte. En aquest sentit, ha dit que les persones provinents de la zona de Perpinyà, Montpeller i Avinyó hauran d'arribar-hi per vies alternatives.