Membres del consell directiu del Patronat temen que hi hagi més irregularitats

Discreció absoluta entre els membres del Consell d'Administració del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava pel que fa a l'informe publicat per aquest diari diumenge passat, que denunciava l'existència d'irregularitats. Discreció absoluta, però, significa evitar fer declaracions, però no vol dir que off the record alguns dels seus membres no opinin sobre aquestes irregularitats. I d'aquestes declaracions, discretes i anònimes, se'n pot extreure que la majoria treuen importància als fets que han sortit a la llum, però a la vegada no descarten -en alguns casos inclús sospiten- que aquests fets siguin només la punta d'un iceberg.

Un dels membres del consell que va demanar quedar en l'anonimat va fer servir l'expressió «és una collonada» per referir-se a les irregularitats presumptament comeses pel cap de Màrqueting del Patronat, Jaume Marín, a qui l'informe acusa d'utilitzar el vehicle propietat de l'entitat per a finalitats personals. «No m'estranyaria que darrere hi hagués alguna cosa personal, una cacera de bruixes contra en Marín», va assenyalar.

Un altre membre del Consell d'Administració, que així mateix va sol·licitar efectuar declaracions off the record, va treure també importància al fet que Marín utilitzés el vehicle del Patronat un dia. «Se m'acudeixen força explicacions raonables», va manifestar.

Així i tot, hi ha hagut alguns consellers que han manifestat a aquest diari que si es continua estirant del fil, és probable que surtin més irregularitats a la llum. Encara un altre conseller assegurava que l'increment de pressupost i de personal que ha experimentat el Patronat des de determinat moment no es correspon amb similar augment de la seva feina.



Diversos expedients

Diari de Girona publicava diumenge passat que el Patronat de Turisme obrirà expedient a dos alts càrrecs –el cap de Màrqueting i la responsable online– per les presumptes irregularitats detectades en una investigació interna que posa al descobert pràctiques en contractacions d'estudis i empreses i despeses indegudes en el funcionament de l'organisme almenys des de 2012 i fins l'any passat. L'entitat també reclamarà a la Facultat de Turisme de la UdG i a l'empresa Minimilks Creative Company el retorn de 24.200 euros i 32.000 euros, respectivament, per treballs que no s'han realitzat o feines que s'han cobrat dues vegades.

A més de l'expedient a Marín -a qui també s'acusa d'haver cobrat indegudament despeses de representació, dietes i indemnitzacions-, el Patronat va decidir fa uns dies obrir-ne un a la responsable online de l'organisme, Gemma Suñer, per «realitzar contractes menors amb un possible conflicte d'interessos real i sense seguir el procediment legal de contractació» en haver contractat per al Patronat l'empresa de la seva parella de fet.