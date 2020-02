Una monitora de la piscina de Cassà diu que l'han fet fora per una lesió a la feina

Una monitora de la Piscina Coberta Municipal de Cassà de la Selva ha emprès una batalla legal contra l'Ajuntament per tornar a ser readmesa a la feina, després que l'acomiadessin, diu, a causa d'una lesió al peu que pateix, precisament, per la seva professió.

Segons denuncia l'afectada, Mercè Manera Oller, podria continuar fent moltes de les tasques que feia fins ara i que només necessitava que se li adaptessin les classes que suposaven activitat d'impacte, com l'aiguagim. Així, podia evitar «el risc de convertir-se en una lesió crònica», segons defensa l'afectada, citant l'informe mèdic de la mútua.

El seu cas va convertir-se en el punt de mira de l'últim ple, dijous al vespre, quan mitja dotzena de persones –algunes d'elles usuàries de la piscina– van assistir de públic amb pancartes de suport a la treballadora. Des de l'oposició, Martí Vallès (ERC) també va lamentar l'acomiadament, ja que, segons va declarar a Diari de Girona, era una treballadora «excel·lent» i que feia «una feina impecable».



Lesió a la planta del peu

Segons va explicar Manera a aquest diari, després de treballar deu anys com a monitora esportiva i socorrista –amb les dues titulacions pertinents–, li van diagnosticar una lesió a la planta del peu –fascitis plantar bilateral–, per la qual cosa havia de deixar de banda les activitats d'impacte que feia en algunes classes dirigides. Davant d'aquesta situació, va demanar l'adaptació de la feina al gerent. Tot i que inicialment no hi va haver cap problema, al cap d'uns mesos li van posar damunt la taula un nou contracte amb una rebaixa de la categoria professional i la reducció del sou que això suposava.

Com que no el va signar i seguia treballant amb el salari de sempre, Manera denuncia que li van voler «treure dies de vacances». Va ser en aquest punt que la monitora veterana –amb més antiguitat de l'equip– va portar el seu cas a Intersindical-CSC, que van començar les negociacions. «No es poden intercanviar dies de vacances per diners, és un límit de la llei», va precisar Xevi Jubert, assessor del sindicat, en referència l'Estatut del Treballador que qualifica les vacances com a «no substituïbles per una compensació econòmica».

Les negociacions no van prosperar i van acabar amb l'acomiadament de la monitora, després de no voler cedir a rebaixar una o dues categories professionals i el sou. «Podria impartir classes amb algunes adaptacions i continuar amb la resta de tasques de socorrista i recepció», precisa Jubert. Ara, Manera assegura que vol «arribar fins al final» per «poder tornar a treballar a la piscina» i està a l'espera d'iniciar l'acte de conciliació que ha de citar el jutge.



L'alcalde es mostra «prudent»

L'alcalde, Robert Mundet, va respondre que es tracta d'un «expedient confidencial que està obert i encara s'ha de resoldre», i veure si es tracta d'un acomiadament procedent o no, per la qual cosa va voler mostrar-se «prudent» per «no interferir en la resolució final».