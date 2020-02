La policia enxampa 8.264 conductors amb el mòbil o distrets al volant en un any

Els Mossos d'Esquadra han enxampat més de 8.200 conductors utilitzant el telèfon mòbil o distrets al volant durant l'any 2019 a la xarxa viària de les comarques de Girona. Es tracta d'un 7% més de casos que l'any passat. El Servei Català de Trànsit ha iniciat 8.264 expedients sancionadors per aquestes conductes mentre que en l'any anterior en van ser 7.714.

Del total de casos, 7.438 han estat denúncies per l'ús de mòbil o d'altres sistemes de comunicació mentre es conduïa. La resta d'expedients corresponen a altres tipus de distraccions, que han acabat amb 894 denúncies.

Aquests tipus de conduccions tenen en alerta els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit (SCT). L'inspector dels Mossos d'Esquadra i cap de l'Àrea Regional de Trànsit (ART), Joan Costa, destaca que erradicar aquestes conductes és una de les prioritats de la seva àrea, ja que s'han convertit en el principal factor de l'accidentalitat a Girona. Concretament, l'ús dels telèfons mòbils, aparells electrònics i errades dels conductors estan darrere del 47% (687) dels accidents amb víctimes (morts i/o ferits) que hi ha hagut a Girona durant el 2019.

L'ús del mòbil al volant preocupa molt a Trànsit i mostra d'això és que la setmana passada es va realitzar juntament amb els Mossos d'Esquadra una campanya per detectar aquesta pràctica a les comarques gironines. Joan Costa va donar el resultat ahir en roda de premsa. Durant la setmana passada es van enxampar 518 conductors utilitzant aquests aparells. Per al cap dels Mossos de Trànsit a Girona, aquestes conclusions «creen alarma» i subratlla que el factor humà està darrere del «92% dels accidents i l'errada -distracció-, en el 47%».

Un altre aspecte rellevant de les dades d'accidentalitat del 2019 a la província de Girona és l'excés de velocitat d'alguns conductors. Aquesta pràctica suposa que Trànsit i Mossos enfoquin alguna de les polítiques d'enguany cap a aquest sentit.

Durant el 2019 s'han caçat conductors que anaven a velocitats massa elevades. Però, com van assegurar ahir els titulars de trànsit, també s'ha pogut copsar que hi ha reincidència en aquest tipus d'infractors. El 2019 ha tancat amb un 17% de denúncies més per excés de velocitat (224.610) a les comarques de Girona, mentre que l'any anterior es van cursar 190.354 expedients sancionadors.

Els conductors que circulen amb excés de velocitat a les carreteres de Girona ho fan de mitjana sobrepassant en 23,5 quilòmetres el límit establert a la via. Cal destacar, per exemple, que en vies limitades a 50 km/hora l'excés dels infractors és de 28 km/hora o en vies de 120 km/hora, en 29 km/hora més.

En aquest col·lectiu de conductors a qui els radars o els Mossos han enxampat anant massa ràpid hi ha reincidents. Un de cada cinc conductors caçats amb excés de velocitat durant el 2019 ho és. Es tracta de xofers que han acumulat dues o més sancions per aquest tipus d'infracció.



Alcohol i drogues al volant

La conducció sota l'efecte de l'alcohol o les drogues també és preocupant. El cap del SCT, Juli Gendrau, va subratllar una dada rellevant: un cop practicades les autòpsies de les víctimes mortals de l'any passat, es pot dir que prop de la meitat havien consumit alcohol o drogues mentre conduïen. Això els preocupa, assegura.

Per part dels Mossos, l'inspector Joan Costa va afirmar que en «en els últims anys estem veient un increment de les taxes d'alcoholèmia, quan fa tres anys estaven més controlades» mentre que en el cas de les drogues, l'increment dels positius també és «molt notable». El SCT ha iniciat 2.562 expedients per aquest tema, quan l'any anterior n'havien estat 2.990. Els Mossos han detectat 660 alcoholèmies penals durant aquest mateix període.



36 morts el 2019

L'any 2019 van morir 36 persones en 32 accidents de trànsit a la província. D'aquestes, 27 van morir en vies interurbanes i la resta (9), en zona urbana. Es tracta d'un 25% menys de morts que el 2018. El cap del Servei Català de Trànsit va recordar ahir que preocupa que a Girona hi ha hagut un repunt dels morts en edats joves, en concret, en la franja dels 25 a 34 anys. En un any han mort un 60% de persones, passant de cinc a vuit difunts. De tot el conjunt de finats a les comarques de Girona, cal destacar que un 37% eren víctimes de col·lectius vulnerables : 5 motoristes, tres ciclistes i dos vianants.

Els motoristes també són un col·lectiu que està patint fortament la sinistralitat. Trànsit assegura que aquest any faran més campanyes encarades a aquest col·lectiu. Des dels Mossos, el cap de Trànsit ahir va remarcar que el 2019 van fer 2.600 controls a motos d'esbarjo i que 1.200 conductors van acabar amb una infracció. Això farà incrementar els anomenats dispositius Premot, destinats a aquests conductors.

Per últim també es va destacar que durant el 2019 hi ha hagut un increment de les diligències per delictes contra la seguretat viària i s'ha tancat amb 1.320. D'aquests, 458 són de conductors amb problemes amb el permís de conduir: ja sigui perquè no el tenien, s'havien quedat sense punts o per trencament de condemna.



Radar a la C-63

Trànsit va anunciar ahir que col·locarà aquest semestre un radar fix a la C-63 , entre Vidreres i Lloret. Una reivindació del territori després que l'estiu de 2018 morissin quatre joves en un sol accident de trànsit.