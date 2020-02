Condemnat a pagar 2.810 euros per dir «cocaïnòman» a Rivera

La repercussió per la condemna a nou mesos de presó i 2.810 euros de multa que ha rebut Jordi Murgou, veí de Campdevànol, l'ha obligat també a tancar les seves xarxes socials després de patir una allau d'amenaces i insults.

Murgou va fer una piulada a Twitter el març de 2018 on tractava de cocaïnòman l'aleshores líder de Ciutadans, Albert Rivera, tot desitjant-li un infart. La frase va ser denunciada pel polític i la setmana passada va sortir la sentència. A partir d'aleshores, Murgou explica que ha hagut de tancar i eliminar els comptes de Twitter i Instagram perquè «fins i tot he rebut amenaces a la família amb fotos de la meva filla incloses als missatges».



Ajut de veïns i ERC

Alhora, però, diu que també ha tingut el suport de molts particulars i de la secció local d'ERC a Campdevànol, que s'ha ofert ajudar-lo donant el sou que reben a l'Ajuntament o bé organitzant una botifarrada. Altres partits locals també s'han compromès a donar-li suport.

Els nou mesos de condemna a presó no els haurà de complir perquè és una pena inferior a dos anys i no té antecedents penals, de manera que se li aplica la suspensió de la pena.

Pel que fa a la multa, els 2.000 euros són per a Rivera i els 810 per a l'Estat, pel que consideren com a injúries a l'honor. En tot aquest procés, Jordi Murgou afirma haver-se sentit «molt vulnerable enfront del poder de les institucions espanyoles».

Inicialment Rivera li demanava més de 4.000 euros però més tard van acordar rebaixar la quantitat a canvi de disculpar-se per haver-li desitjat l'infart i d'haver-lo anomenat cocaïnòman sense tenir-ne proves. El que no podrà és demanar-li perdó a través de les xarxes socials, perquè les té totes tancades. En tot cas, Murgou creu que un cop coneguda la sentència el mateix polític ha anat a difondre la notícia, i que el tractament que n'ha fet la premsa ha estat únicament amb la versió de Rivera. També considera que des de l'unionisme es poden dir «autèntiques animalades però en el nostre cas hem d'anar amb peus de plom».



Reprès al judici

Jordi Murgou va rebre la notificació de la denúncia per part d'agents de delictes cibernètics de la Policia Nacional des de Madrid, un mes després d'haver fet la piulada. Dos d'ells van anar-lo a buscar a casa seva i el van portar a Camprodon, on el van retenir durant sis hores. Finalment, aquesta setmana van fer-li el judici, on va declarar en videoconferència des de Ripoll. Durant la seva celebració assenyala que va ser reprès en més d'una ocasió perquè consideraven que no tractava amb prou deferència els lletrats i el jutge.