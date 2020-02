«Darrere la paraula càncer, hi ha realitats que s'han de visibilitzar»

Una línia a seguir és parlar sobre històries personals que hi ha darrere la paraula càncer per tal de visibilitzar-les i trencar el tabú associat a la mort». Així definia Montse Salvachúa, psicooncòloga de prevenció de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), la jornada que l'entitat va organitzar ahir al matí al Trueta per commemorar el Dia Mundial contra el Càncer.

Salvachúa va conduir la jornada i va parlar amb pacients, familiars, voluntaris i professionals sociosanitaris sobre diversos aspectes de la malaltia. Va recollir vivències personals, a més de posar en valor la investigació i la prevenció que s'està duent a terme als principals centres sanitaris i de recerca de la demarcació.

Els pacients i familiars que hi van participar van coincidir en destacar el «cost» que els ha implicat «assumir» que tenen la malaltia amb els efectes secundaris que comporta. Admeten «haver après a conviure amb el càncer» i «donar importància a petits detalls com viure el moment».

També hi va participar el cap de Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO Girona, Joan Brunet, que va ressaltar el paper de la «prevenció» a l'hora de detectar possibles càncers. D'altra banda, es va destacar la tasca dels voluntaris –la majoria han patit la malaltia– com a «figures de confiança» per als pacients, «necessàries per donar suport als malalts i familiars».

Raquel Martínez, infermera d'otorrinolaringologia del Trueta va ajudar a «visibilitzar» els pacients que són sotmesos a laringectomies i que es «poden quedar sense veu». Gemma Riera, treballadora social, va posar en valor el suport en «orientació» als pacients; la investigadora de l'Institut de Recerca Biomèdica del Trueta, Sònia del Barco, va parlar de la investigació com a «pilar fonamental per millorar els tractaments»; i la cirurgiana toràcica, Matilde Rubio, va dir que cal donar suport a pacients que «han de viure amb un sol pulmó».Impulsada el s.XIX

