Esborrar «l'efecte frontera» entre Girona i la Catalunya Nord

A Girona i Perpinyà les separen 94 quilòmetres per carretera, però «l'efecte frontera» fa que semblin molts més. Tot un món. Per intentar posar-hi remei, la Generalitat, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals i la Regió Occitània/Pirineus-Mediterrani han impulsat un projecte, que comptarà amb un pressupost d'1,7 milions d'euros, per millorar el transport públic per carretera entre la Catalunya Nord i les comarques gironines. Entre les principals línies de treball que hi ha sobre la taula hi ha la creació de noves línies d'autobusos, la perllongació de les que ja existeixen actualment i un estudi de la mobilitat a la zona.

El projecte europeu ConnECT, del programa Interreg,es marca com a principal objectiu «suprimir l'efecte frontera» en el transport públic per carretera a banda i banda dels Pirineus, a l'Espai Català Transfronterer. Durant els propers quatre anys, la Generalitat, a través del departament de Territori, i les administracions franceses treballaran per implementar noves rutes transfrontereres que afavoreixin la interconnexió entre els dos territoris, així com impulsar una harmonització tarifària i la millora de les plataformes tecnològiques d'informació de servei. Del pressupost global d'1,7 milions amb què compta el projecte, un 65% procedeix de fons europeus.

La iniciativa va rebre el tret de sortida la setmana passada amb el seminari de llançament; una primera trobada que va tenir lloc a Perpinyà dijous passat amb la participació de representants del departament de Territori; el d'Acció Exterior; la Delegació Territorial del Govern a Girona; la Casa de la Generalitat a Perpinyà i de la resta de socis.

Una de les principals accions que hi ha previstes és la creació de noves línies de transport públic per carretera per tal de millorar l'accessibilitat entre municipis que geogràficament són veïns, però que estan separats per la frontera administrativa. Paral·lelament, volen perllongar també les línies de bus ja existents per poder donar servei més enllà del territori, amb l'objectiu de millorar les interconnexions transfontereres en un transport públic que sigui sostenible.

Unificar tarifes

Però més enllà de millorar el sistema de transport, les administracions implicades també volen treballar en l'àmbit de les tarifes. Per això, han anunciat que estudiaran una harmonització tarifària a banda i banda dels Pirineus, per tal que aquestes línies transfrontereres estiguin integrades en els sistemes de transport dels dos països.

Un altre punt a tenir en compte serà la millora de l'accessibilitat a l'hospital transfronterer la Cerdanya. Aquest centre sanitari es va construir per donar servei tant als habitants de la comarca catalana com de la Catalunya Nord, però per tal que doni un millor servei les administracions treballaran perquè els habitants de la Catalunya Nord s'hi puguin desplaçar de manera més fàcil i ràpida.

Els governs implicats en el projecte, d'altra banda, també volen tenir molt en compte les noves tecnologies. Per això, treballaran per incorporar les rutes transfrontereres a les plataformes tecnològiques de planificació de rutes que existeixen a banda i banda dels Pirineus: en el cas de Catalunya, el cercador de recorreguts Mou-te, i en el de França, la plataforma liO.

Finalment, la darrera línia de treball consistirà en fer un estudi de mobilitat de treballadors i estudiants de l'Espai Català Transfronterer, per tal d'analitzar els patrons de mobilitat d'aquests col·lectius i valorar les necessitats existents i adequar l'oferta de serveis.