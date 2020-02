El Govern destina els primers onze milions d'euros als ajuts pel «Gloria»

El govern de la Generalitat va aprovar ahir destinar els primers 11 milions d'euros a fer front a les destrosses del temporal Gloria, que han de servir per donar resposta als danys agraris i pesquers que ha causat el temporal. Precisament ahir, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va confirmar que la borrasca haurà provocat la pèrdua de nombroses collites: a l'Alt Empordà es podria perdre com a mínim la meitat de la collita de cereals d'hivern, mentre que al Baix Empordà hi ha afectades unes 90 hectàrees de conreu de poma.

El Govern català destinarà onze milions d'euros procedents del fons de contingència a diverses línies d'ajuts i préstecs tous per a agricultors i pesquers afectats per les destrosses del temporal. Segons el Departament d'Agricultura, les zones més afectades de Catalunya han estat el Baix Ter, l'horta de la llera de la Tordera i el Delta de l'Ebre. Al Baix Ter, la crescuda del riu va inundar unes 12.000 hectàrees de sòl agrícola, sobretot de cereal i pomera, mentre que a la llera de la Tordera va deixar 326 hectàrees de conreu afectades a Blanes, Tordera, Malgrat i Palafolls. En aquest cas, els conreus més danyats van ser l'enciam, la patata, la civada i l'escarola.

A banda d'aquesta primera línia d'ajuts que ja es va aprovar ahir, el Govern va explicar que en aquests moments està avaluant tots els danys que ha causat el temporal i analitzant les actuacions que s'han de dur a terme per poder recuperar la normalitat i garantir la seguretat davant de possibles nous episodis d'aquestes característiques.

I el mateix dia que el Govern donava llum verda a aquesta primera línia d'ajuts, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya confirmava que es perdrà bona part de les properes collites tant a l'Empordà com al Maresme. Al Baix Empordà, la cooperativa Girona Fruits de Bordils concentra les 90 hectàrees de conreu de poma afectades i els danys es calculen en uns 750.000 euros. En el cas de l'Alt Empordà, l'afectació es troba en la Cooperativa Agrícola de Castelló d'Empúries, que ja va patir els aiguats de la tardor.

Precisament, la setmana passada, Ciutadans va visitar les zones agrícoles i ramaderes afectades per la borrasca i va explicar les iniciatives que estan portant a terme per pal·liar els efectes del temporal. «Cal salvaguardar totes les activitats de producció agrícola i evitar tancaments per impossibilitat de fer front a les destrosses», va indicar el diputat Jean Castel. El representant de Cs va considerar que seria «lògic» que el Departament d'Agricultura «iniciés totes aquelles mesures encaminades a protegir el sector agrícola», de manera que va veure necessària la creació d'un canal de comunicació entre la Generalitat, el Departament i els ajuntaments per tal de facilitar la tramitació dels ajuts. També va reclamar la creació d'un mapa de zones agrícoles afectades pel temporal per tal que es pugui fer una millor valoració dels danys. Pel que fa a la ramaderia, el diputat taronja va considerar que cal que es faci de forma urgent un recopilatori de totes les pèrdues de caps de bestiar a la demarcació «per poder generar ajudes immediates que garanteixin la continuïtat d'aquestes explotacions».



Neteja als municipis

Mentrestant, els municipis continuen arranjant els desperfectes que va deixar el temporal. L'Ajuntament de Palamós farà dijous i divendres les tasques de manteniment i millora de l'aparcament de la platja Gran, concretament del tram de sauló d'aquest equipament situat entre la platja i el passeig del Mar. Segons recorda el consistori, la superfície d'aquest aparcament va quedar força deteriorada després dels forts temporals de llevant de les darreres setmanes, que va crear molts sots i esvorancs. El govern local ha decidit fer les tasques de millora aquesta setmana aprofitant que la part asfaltada de l'aparcament quedarà tancada a l'accés de vehicles amb motiu de la preparació i muntatge de les infraestructures necessàries per a la realització de la regata de vela Palamós Optimist Trophy.

D'altra banda, diumenge passat un centenar de persones van participar en una neteja de les deixalles que el temporal havia acumulat a la riera de Santa Coloma de Farners. En total, van recollir 1.200 quilos de deixalles.