El Patronat de Turisme arribarà «fins on calgui» depurant responsabilitats

El president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, es va comprometre ahir a «depurar responsabilitats fins on calgui» en les presumptes irregularitats que s'hagin comès en aquesta entitat. En el decurs d'un dinar amb la premsa per fer balanç turístic de 2019 i explicar les accions previstes per aquest 2020, Noguer va reconèixer -en referència als informes fets públics diumenge per Diari de Girona- que hauria preferit que tot s'hagués dut a terme «sense tanta publicitat, però tampoc no em preocupa». El president del Patronat i de la Diputació va ressaltar, de tota manera, que de la vintena de fets que es van investigar «només n'han quedat 5 o 6», que són els que han sortit a la llum.

Noguer va assegurar a més que mai on ha aturat ni aturarà cap investigació, i que les irregularitats posades al descobert «no poden posar en dubte la professionalitat de tota la gent que treballa al Patronat». Un Patronat que, en opinió del seu president, continua tenint una «imatge immaculada»

El president del Patronat va voler deixar clar davant la premsa que no només no ha volgut ocultar els fets, sinó que va ser ell qui va encarregar la investigació. Segons va relatar, l'afer va arribar a les seves mans el passat mes d'agost, arran d'un informe en què apuntava a una vintena d'irregularitats com ara contractacions indegudes i tractes de favor des del 2012 fins a l'actualitat. Davant d'això, va encarregar una investigació «en profunditat» dels fets i va nomenar a un instructor, per tal que es fessin atestats si calia. Finalment, a finals del 2019 es va descartar la majoria d'irregularitats i tan sols en van quedar unes cinc de provades.

Tal com va publicar Diari de Girona, la investigació hauria certificat que el cap de màrqueting del patronat hauria cobrat despeses de representació de forma indeguda, així com dietes i indemnitzacions. Per altra banda, la responsable online del Patronat també hauria contractat a l'empresa de la seva parella de fet entre el 2015 i el 2018, fet que portaria a un conflicte d'interessos que vulnerarien el principi d'imparcialitat.

Per últim, la investigació reclama a la Universitat de Girona l'abonament de 24.000 euros, més interessos, per un estudi de promoció turística que s'hauria d'haver fet entre el 2013 i el 2014, però mai es va acabar entregant de forma definitiva. Si bé és cert que es va escriure un esborrany, aquest no té cap mena d'utilitat per al Patronat de Turisme.