Antifrau avisa que farà la darrera anàlisi sobre el Patronat de Turisme

Si dimarts era el president de la Diputació, Miquel Noguer, qui deia que la investigació al Patronat de Turisme arribarà «fins a on calgui» depurant responsabilitats, ahir va ser l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) la que va deixar clar que no està disposada a deixar passar cap serrell d'aquest cas de presumptes irregularitats destapades en l'organisme de promoció de la província de Girona.

Fonts de l'OAC van recordar ahir que l'anàlisi final del cas la farà l'oficina de lluita contra la corrupció, una vegada la Diputació els hagi entregat tota la documentació requerida. En cas que es consideri que no s'ha investigat prou a fons o que s'hagin deixat dades sense analitzar, ho faran els responsables de l'Oficina, que hauran de determinar si hi ha indicis d'activitats delictives. Si és així, l'afer es posarà en mans de la Fiscalia.

En canvi, si es considera que la instrucció que va encarregar en el seu moment la Diputació és correcta, abraça tots els extrems denunciats i les mesures adoptades són suficients, Antifrau donarà el cas per tancat.

Les mateixes fonts van explicar que van rebre la denúncia de forma anònima el setembre passsat. En fer els primers tràmits, es van adonar que la Diputació ja havia iniciat el procediment d'investigació i, per tant, es va deixar que fos l'ens provincial el que finalitzés els seus informes i prengués les mesures que considerés oportunes, amb el compromís que una vegada s'hagués acabat s'enviés el resultat a l'OAC.



Procés finalitzat

El procés va finalitzar el gener passat amb diversos acords adoptats pel Consell d'Administració del Patronat de Turisme, tal com va avançar Diari de Girona diumenge. Va ser precisament dijous de la setmana passada quan l'Oficina Antifrau va recordar als responsables de la Diputació que els havien d'enviar la documentació. Fonts de l'administració van assegurar que la tramitació del cas s'està acabant i que posteriorment es traslladarà l'afer a l'entitat anticorrupció.

El primer informe intern del Patronat es va entrar al registre l'agost passat. Posteriorment, Noguer va encarregar a un instructor que fes una investigació més a fons i aquesta darrera és la que va derivar en l'obertura d'expedients a dos alts càrrecs i la petició de retorn de 24.000 euros a la Facultat de Turisme de la UdG per no haver entregat un treball i de 32.000 euros a l'empresa Minimilks Creative Company per una doble facturació.