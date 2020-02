Un conductor s'encasta contra un bloc de formigó al peatge de Vilademuls de l'AP-7

El conductor d'una furgoneta ha encastat el seu vehicle aquest dijous contra un dels blocs de formigó que separen els accessos a la zona de pagament del peatge de l'AP-7 a Vilademuls (Pla de l'Estany). L'accident ha passat pels volts de les deu del matí, quan per causes que s'estan investigant, l'home ha perdut el control de la furgoneta i ha topat contra el peatge. Tot i el xoc, que aixafat la part davantera del vehicle, el conductor n'ha sortit il·lès, pel seu propi peu i no ha necessitat assistència mèdica. Ara els Mossos investiguen les causes del sinistre que no ha provocat grans cues, ja que es tracta d'un peatge gran i amb poc trànsit. Tot i això, la topada ha obligat a tancar momentàniament els dos carrils afectats.