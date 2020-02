Denuncien més de 20 robatoris en mig any en un barri d'Olot

Vista de les cases que pateixen robatoris des de la muntanya de Batet, on s'amaguen els lladres abans d'entrar per les teulades i les finestres.

Vista de les cases que pateixen robatoris des de la muntanya de Batet, on s'amaguen els lladres abans d'entrar per les teulades i les finestres. X.V.

Els veïns del barri de les Fonts d'Olot van mantenir una reunió el passat dilluns, dia 3 de febrer, per decidir com afrontar els nombrosos robatoris que pateixen les cases de la part alta del barri.

A la reunió els veïns van comptabilitzar en més d'una vintena els robatoris a domicilis que han patit en els últims mesos. Alguns veïns han estat robats dues o tres vegades i d'altres s'han trobat cara a cara amb els lladres dins de les seves cases. Els veïns preveuen mantenir una reunió amb l'alcalde d'Olot i els caps dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal. També, des de fa uns mesos, han creat un grup de WhatsApp per poder comunicar totes les presències sospitoses.

Ahir, un dels veïns, Salvador Vergés, va explicar que en la major part dels robatoris els lladres han baixat de les feixes i els camps de la muntanya de Batet i han entrat a les cases per les finestres superiors o de dret per la teulada. Les cases queden en decalatge respecte a les feixes de la muntanya des d'on els lladres poden vigilar i poden baixar a robar quan veuen que els veïns són fora. Utilitzen un sender proper a la carretera on poden deixar el cotxe. Entre les romagueres de la vora del camí, els veïns van trobar un sac amb objectes robats.

Una veïna va explicar que fa aproximadament un mes va sentir passes al pis de dalt. Va trucar a la Policia amb veu molt alta perquè se la sentís.

Després, ella i el seu home van pujar i no hi havia ningú. Van veure que la finestra estava oberta perquè havien entrat pel portal de la part de davant de la casa i havien pujat per un canal. Llavors es van adonar que el que havien pensat com a passes en realitat eren cops de tornavís per forçar la finestra.

Fa dues setmanes, van sentir el timbre, un desconegut els va demanar per un carrer i una casa. Van anar a comprovar que ningú havia anat a la casa demanada però sí que havien entrat a robar a una altra.

Uns altres veïns van arribar a casa seva i es van trobar que hi havia dos homes dins. «Som de Telefónica», van cridar els dos homes, abans de girar i saltar per un canal, en el qual un d'ells va quedar enganxat, però van poder fugir cap a la muntanya.

En una altra ocasió dos lladres van ser descoberts damunt de les teulades per una dona que passejava el gos. La dona es va posar a cridar i els lladres van fugir.

Un veí va explicar que els lladres van entrar en una casa per la part superior i van baixar fins al garatge, on van trobar un Porsche. Van carregar el vehicle amb tot el que havien trobat i van marxar. El Porsche fa poc va ser localitzat a Badalona.

Els veïns consideren que els lladres no són perillosos per les persones perquè fins ara quan han estat descoberts han fugit. Saben que són dos, que van tapats de cara i mans i que porten una pota de cabra per forçar finestres. També creuen que busquen diners i joies més que res perquè no poden carregar objectes pesants i endur-se'ls cap a la muntanya.