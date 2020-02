Desmantellen una banda que ha robat més de 80 vehicles a Girona i Alacant

La policia ha desmantellat una banda que ha robat més de 80 vehicles a les províncies de Girona i Alacant.

Aquest grup es dedicava a sostreure els cotxes, després els modificaven i els enviaven al nord d'Àfrica.

La Policia Nacional i la francesa han detingut 20 persones, part dels caps de la banda residien a Figueres.

Els detinguts a Espanya són de nacionalitat francesa, algeriana i espanyola, i les seves edats estan compreses entre els 36 i els 48 anys. Estan acusats de ser els presumptes autors dels delictes de robatori amb força, falsificació de documents, blanqueig de capitals i pertinença organització criminal, i han passat a disposició judicial, ingressant quatre d'ells a la presó provisional.

Material descobert per la policia - CNP

L'organització estava formada per membres altament especialitzats que actuaven de forma estructurada i jerarquitzada, comptant amb persones encarregades de robar els cotxes, mecànics, conductors i gestors administratius encarregats de la seva regularització

Els agents van realitzar sis registres -cinc a Alacant i un a Girona- on van intervenir gran quantitat de material especialitzat per al robatori de cotxes.

La investigació va començar quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una organització criminal que, presumptament, es dedicava a la sostracció de vehicles.

Espanya i França

A més, van observar que centraven la seva activitat il·lícita en vehicles d'un determinat grup automobilístic francès i, especialment, de vehicles comercials si bé sostreien tota mena de cotxes.

Amb l'avanç de la investigació, els agents van comprovar que es tractava d'un entramat perfectament organitzat i fortament jerarquitzat, tant a Espanya com a França, l'actuació criminal s'havia desenvolupat durant anys.

Així mateix, van advertir que els seus membres -ciutadans d'origen àrab amb nacionalitat francesa i algeriana- es repartien les tasques dins de l'organització, i que els capitostos residien a les ciutats d'Alacant i Figueres.



Modus operandi: mitjans electrònics

El modus operandi utilitzat consistia en trencar una de les finestretes del vehicle i manipular els seus sistemes de bloqueig i arrencada utilitzant mitjans electrònics. Per a això, el grup comptava amb veritables especialistes i amb equipament informàtic molt avançat.

Amb tot, no dubtaven a utilitzar la violència en cas de ser descoberts, arribant a robar en una ocasió a punta de pistola.

Després del robatori, el vehicle era traslladat a llocs poc freqüentats on l'aparcaven durant un període de temps prudencial (prou per no ser detectat) mentre altres membres de l'organització preparaven el lloc en el qual portarien a terme la falsificació de la documentació i dels seus elements identificatius.

En aquesta fase, a més, comptaven amb informadors que tenien accés a les bases de dades de trànsit espanyoles i franceses, i amb experts en la manipulació i falsificació de bastidors i documents oficials.

Un vehicle carregat de material - CNP

En vaixells cap a l'Àfrica

Un cop realitzades les falsificacions, l'organització disposava de conductors que s'encarregaven de l'embarcament directe -o mitjançant contenidors- dels vehicles en vaixells per al seu trasllat a ciutats del nord d'Àfrica.

Per a això utilitzaven els ports d'Alacant i València, així com els de Marsella i Lió.

Curiosament, el recorregut que seguien els vehicles robats era l'invers al país en el qual es cometien els il·lícits. D'aquesta manera, els vehicles robats a Espanya eren enviats a França, per al seu emmagatzematge i falsificació, i traslladats a l'Àfrica pels esmentats ports de Lió i Marsella. Mentre que els sostrets a França feien el camí invers, sent enviats a Espanya per ser remesos a l'Àfrica pels ports d'Alacant i València.



Especialització i repartiment de tasques

Per a cadascuna de les fases d'aquesta cadena criminal, l'entramat comptava amb veritables experts en cada matèria; des de les persones que robaven els vehicles, passant per conductors, mecànics i falsificadors, fins als gestors administratius que s'encarregaven de realitzar els tràmits necessaris per a regularitzar els cotxes robats a les Direccions de Trànsit espanyola i francesa.

Els agents van observar que un dels caps de l'organització regentava un negoci de compra-venda i lloguer de vehicles a la ciutat d'Alacant, el qual utilitzava com a empresa pantalla. D'aquesta manera, donava aparença de legalitat i blanquejava els guanys il·legals obtingudes pel grup criminal.

Amb l'avanç de la investigació, i un cop identificats els membres de el grup criminal, es depslegar un dispositiu policial conjunt entre les policies espanyola i francesa. Fruit d'aquest dispositiu, van detenir 18 persones -9 a Espanya i 9 a França- entre les que es trobaven els presumptes capitostos de l'organització.

Al nostre país els agents van realitzar sis registres domiciliaris -cinc a la ciutat d'Alacant i un a Girona- a més de diversos registres en diferents empreses de reparació i venda d'automòbils.

En aquests escorcolls, els agents van confiscar nombroses eines i documentació, com ara centraletes OBD`s (una d'elles oculta a l'interior de l'estructura d'un armari), encunys, plaques de matrícula, bastidors, ordinadors i material electrònic per a la manipulació de cotxes sostrets. Així mateix, van intervenir cinc vehicles utilitzats per l'organització.



80 vehicles robats en els últims mesos

Als detinguts se'ls imputa la comissió a Espanya de més de 80 robatoris de vehicles, 48 dels quals han quedat totalment aclarits amb la investigació.

A més, els agents han recuperant 12 d'aquests vehicles que ja han estat lliurats als seus propietaris.

Relació amb la ITV

En l'última fase de la investigació, que va tenir lloc la setmana passada a Alacant, els investigadors van detenir dues persones que tenien una estreta relació amb una estació d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Els ara detinguts, presumptament, col·laboraven amb l'organització criminal donant per bons determinats vehicles sostrets a França i matriculats a Espanya que, posteriorment, eren enviats a països de Magrib per a la seva venda final.