Dos ferits en un xoc frontal d'un camió i un cotxe a Cornellà

Dos homes van resultar ferits en un xoc frontal a la carretera C-66 al seu pas per Cornellà del Terri. L'accident de trànsit va obligar a donar pas alternatiu durant més de dues hores a la C-66. Això va provocar retencions d'un quilòmetre en ambdós sentits de la marxa.

El sinistre viari es va produir quan faltaven pocs minuts per a les onze del matí a l'altura del quilòmetre 43 de la C-66, en un punt on aquesta via ja no és autovia i en una hora en què hi havia força trànsit en una via que uneix Girona amb Banyoles.

El xoc frontal va consistir en una topada entre un camió cisterna i un turisme, un Skoda Octavia. El camió va sortir de la via i va quedar enfilat en un talús. Sortosament, el vehicle pesant no transportava substàncies perilloses.

L'accident va obligar a mobilitzar els serveis d'emergències (Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers de la Generalitat). Els efectius de salvament i extinció d'incendis van haver de treure un dels conductors, que va quedar atrapat a dins del seu vehicle.



Trasllat al Trueta

El SEM, per la seva banda, va traslladar dos homes que van resultar ferits en ambulàncies a l'hospital Trueta. Un d'ells va quedar ferit greu i l'altre, de poca gravetat, segons fonts del Servei Català de Trànsit.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit investiguen les causes del succés. Durant el sinistre viari es van encarregar de donar pas alternatiu a la carretera així com d'assistir l'accident.

L'accident va generar retencions en ambdós sentits de la marxa. Com que el turisme va resultar fortament afectat pel xoc i el camió va sortir de la carretera, els vehicles van haver de ser retirats. Pels volts de la una del migdia, ja s'estaven retirant i poc després ja es va poder reobrir la carretera a tot el trànsit rodat.

A causa del succés, que va produir-se en un tram on ja hi ha hagut al llarg dels anys altres accidents, es van mobilitzar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM.