Frau amb pensions de difunts: 6 milions cobrats per familiars

La Policia Nacional ha destapat un frau de més de 6 milions d'euros pel cobrament fraudulent de pensions de difunts. Hi ha casos a la província de Girona i en altres punts d'Espanya. En la majoria de fets, els impostors són familiars o persones molt properes als finats.

Durant tot l'any passat, el Cos Nacional de Policia (CNP) va detenir onze persones i en va investigar 25 com a presumptes responsables de 55 delictes contra la Seguretat Social, estafa, falsedat documental i apropiació indeguda. Els agents van realitzar un total de 76 investigacions en 21 províncies. Entre aquestes hi ha la de Girona però també les d'Àlaba, Alacant, Almeria, Astúries, Barcelona, Càceres, Cantàbria, Còrdova, Huelva, la Corunya, Las Palmas, Madrid, Màlaga, Múrcia, Ourense, Pontevedra, Santa Creu de Tenerife, Sevilla, València i Saragossa.

La Policia Nacional assegura que la investigació ha suposat un repte organitzatiu per als agents perquè han hagut d'analitzar 12.586 abonaments indeguts, 75 comptes bancaris, 23 casos amb més de 100.000 euros defraudats, 40 pensions que superaven els deu anys d'ingressos il·lícits, 22 defuncions que van succeir fa més de 20 anys i 11 morts de pensionistes espanyols que vivien a l'estranger.

Les investigacions van començar quan el cos policial va començar a rebre diverses denúncies de fets similars en diferents punts d'Espanya. A més, van poder constatar que la majoria dels implicats que es benefiaven de les pensions de forma il·lícita eren persones properes als morts, com germans, fills, nets i nebots, però també marits, mullers, gendres i exparelles.

La policia no ha pogut posar a disposició de l'autoritat judicial a tots els implicats, ja que alguns han mort, estan malalts greus o tenen una edat avançada. Alguns altres resideixen a Alemanya, Xile, Equador, Estats Units, França, Suïssa i Veneçuela.

Malgrat tots els impediments, en l'operació s'han pogut recuperar 3,8 milions de tots els diners defraudats.

Entre els casos més rellevants destaca el d'una dona que, per tal d'aconseguir accés al compte bancari de la seva mare, morta feia quatre anys, no va dubtar a anar fins al banc amb una «actriu» que va suplantar la identitat de la seva progenitora. D'aquesta manera, va aconseguir l'accés als diners mitjançant la falsificació de la firma de la titular del compte.

La implicada es va beneficiar de més de 200 disposicions en efectiu. Aquest cas ha suposat un frau de més de 74.000 euros a l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Uns diners que s'han aconseguit en un termini de 20 anys, que és el que ha durat el frau.



Falsificació de justificants

En un altre cas, la Policia Nacional va detenir un empleat de banca que, aprofitant els seus coneixements del sector i abusant de la confiança dels seus companys d'oficina, va arribar a realitzar fins a 62 reintegraments del compte d'una dona morta. Es tracta d'uns diners que havien estat abonats indegudament per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Per cometre els fets, l'arrestat va falsificar els justificants dels diners obtinguts en efectiu i les cartilles bancàries de la pensionista morta. Per tal de justificar les transaccions en el seu lloc de treball, l'home aprofitava els moments en què atenia persones d'avançada edat per indicar al seu company de finestreta que eren persones ancianes i que no podien estar dretes perquè tenien dificultats de moviment. Aleshores les convidava a esperar assegudes.

Amb aquest estratagema, el detingut aconseguia que a caixa li lliuressin els diners amb la falsa creença que la persona -sobretot dones- que hi havia asseguda era la titular del compte. L'arrest del treballador es va produir mentre extreia diners en un caixer automàtic de la mateixa entitat on havia robat prèviament.

Aquests operatius han estat realitzats per part de la Policia Nacional en col·laboració amb la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.