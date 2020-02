Hi ha menys corrupció a Girona? La pregunta la va llençar ahir el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, en la inauguració a la seu de la delegació de la Generalitat de l'exposició que commemora els deu anys de funcionament de l'organisme. La resposta la va donar immediatament ell mateix: «Dubto que no hi hagi corrupció, el que hi ha són menys denúncies». El dubte el va expressar després de donar a conèixer que l'Oficina ha rebut 1.745 denúncies a Catalunya, de les quals només un 10% (175) afecten les administracions públiques gironines. L'OAC ha resolt 1.441 expedients.

Gimeno va revelar dues necessitats essencials en la lluita contra la corrupció i el frau en les institucions: conscienciar la societat que s'ha de denunciar i protegir aquelles persones que ho facin. «Després de 10 anys, és un bon moment per sacsejar», va dir el director d'Antifrau, i si aquesta era la intenció, de ben segur que hi va posar de la seva part. Ho va fer al costat del delegat del Govern, Pere Vila, i davant dels plafons de la mostra que treuen els colors a tots aquells partits polítics i institucions implicats en casos de corrupció: Palau, ITV i 3% (CDC), Treball i Turisme (Unió), Filesa (PSOE), Gürtel (PP), Nóos (Casa Reial) i un llarg etcètera que es va desgranant des de l'entrada de l'exposició i fins a la sortida. Algun d'ells, com el cas Treball, destapat per Diari de Girona i iniciat a la província.



Corrupció «letal»

El màxim responsable de l'entitat de lluita contra el frau té clar que la corrupció «ens afecta a tots» i va alertar que «un dels aspectes més lesius no és la quantitat de diners que es perd, sinó la pèrdua de confiança en les institucions. Això és letal». Si ens quedem només en les xifres, són escandaloses. A Espanya el cost de la corrupció s'eleva fins als 40.000 milions d'euros anuals, un terç del que representa a la Unió Europea, que és de 120.000 milions, mentre que l'FMI considera que arriba a un 2% del PIB mundial.

Miguel Ángel Gimeno va posar molt d'èmfasi en la figura de l'«alertador», que no és altre que aquell que es dirigeix a l'OAC per denunciar actituds presumptament delictives, i va assegurar que «l'experiència ens diu que aquestes persones, generalment, pateixen represàlies, que han d'assumir un cost personal i professional molt elevat pel fet d'haver alertat sobre una conducta o uns fets reprovables èticament». «Els hem de protegir perquè ens fan un gran favor», va reblar.

El responsable d'Antifrau va acabar amb una frase que pot semblar lapidària i probablement ho és, però no per això deixa de ser certa: «La batalla només es guanyarà si tota la societat està disposada a guanyar-la».

Pere Vila va lloar la feina de l'Oficina Antifrau i va recordar que va ser la primera que es va posar en funcionament a Espanya. Sobre l'exposició, el delegat va assegurar que «ajuda a tenir una consciència més clara i més neta de la corrupció i és un record de casos que cal recordar», tot i que no en va anomenar cap. Corrupció! Revolta ètica, comissariada pel periodista David Vidal, es pot visitar a l'espai d'exposicions de l'edifici de la Generalitat a Girona fins a l'11 d'abril.