L'enllaç de l'A-2 a Vidreres, aturat perquè l'Estat vol modificar el projecte

La carretera A-2, al seu pas per Vidreres, on s'ha de millorar l'enllaç.

La carretera A-2, al seu pas per Vidreres, on s'ha de millorar l'enllaç. david aparicio

El reivindicat enllaç de l'A-2 a Vidreres es troba «en suspensió temporal total» perquè s'està modificant el projecte. Així ho ha comunicat el Govern de l'Estat, de qui depèn l'obra, al diputat gironí Sergi Miquel (JxCat), que li havia formulat diferents preguntes en relació a l'execució de l'obra. L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, assegura que l'ara Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana no els ha comunicat en cap moment que s'hagués de modificar el projecte. Per això, tant Miquel com Camps demanaran explicacions al Govern de l'Estat amb l'objectiu de desencallar el projecte.

La millora d'aquest enllaç és clau per al tram de l'A-2 situat al sud de les comarques gironines, ja que ha d'absorbir tot el trànsit que prové de Barcelona a través de l'AP-7 i es dirigeix a l'A-2 en sentit Girona. Tenint en compte que ja fa anys que es va decidir que el tram entre Maçanet i Tordera no es desdoblaria, aquest enllaç ha de servir com a «tancament» de l'A-2 a la demarcació. Els treballs, que han d'anar a càrrec de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), es van adjudicar l'any 2016 per 13,7 milions d'euros. Des de llavors, els successius pressupostos de l'Estat hi han anat destinant partides, però els treballs segueixen pendents. En el pressupost per a l'any 2019, que el Govern de Pedro Sánchez no va aconseguir aprovar, s'hi destinaven 14,11 milions d'euros, i havia de ser un dels treballs més destacats de l'N-II a la província.

Ara, però, el Govern de l'Estat ha comunicat en una resposta per escrit que els treballs estan en un «estat de suspensió temporal total, fonamentada en la tramitació d'una modificació del projecte». L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps (JxCat), afirma que el Ministeri en cap moment els ha comunicat que el projecte s'hagi de modificar. Per això, ha anunciat que demanarà una reunió amb la delegació del Govern a Barcelona per saber què passa amb les obres.

Per la seva banda, el diputat gironí que ha formulat la pregunta, Sergi Miquel, afirma que el grup de JxCat al Congrés també desconeixia que el projecte s'havia de modificar. Per això ha indicat que tornaran a preguntar al Govern espanyol quines son les raons d'aquest canvi i assegura que treballaran, d'acord amb els alcaldes i amb el territori, per tal que la situació es resolgui el més aviat possible. «Farem tot el que estigui a les nostres mans perquè això no quedi així i tiri endavant tan aviat com sigui possible», assenyala Miquel.

Amb l'entrada en funcionament del tram d'autovia entre Maçanet i Sils, l'any 2018, la millora de l'enllaç de Vidreres és la peça que falta per completar el desdoblament de l'N-II al sud de la demarcació. Segons va argumentar el Ministeri quan va treure els treballs a licitació, la remodelació de l'enllaç de Vidreres és necessària per poder augmentar les seves prestacions, especialment pel moviment dels vehicles que arriben de Barcelona a través de l'AP-7 i enfilen l'A-2 en direcció Girona.

Actualment, l'A-2 i l'autovia C-35, que va des de Maçanet de la Selva fins a Palafrugell, es connecten a Vidreres per mitjà d'un enllaç en forma de trèvol. Per tal de millorar aquest enllaç i dotar-lo de més capacitat, el Ministeri tenia previst substituir el branc en forma de llaç, on els vehicles han de girar 270 graus en un radi reduït, per un branc semidirecte amb traçat més ampli que permeti més velocitat i augmentar-ne la capacitat. També hi havia previst un nou enllaç.

A més, amb aquesta intervenció també es vol canalitzar el tràfic d'entrada i sortida de l'autopista i l'accés al municipi de Maçanet de la Selva, un dels punts principals d'entrada de molts vehicles procedents de les comarques barcelonines en direcció a la Costa Brava centre.