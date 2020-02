Cau una banda que ha robat més de 80 cotxes entre Girona i Alacant

El material recuperat per la Policia Nacional durant l'operació policial.

El material recuperat per la Policia Nacional durant l'operació policial. foto: policia nacional

La policia ha desmantellat una banda que ha robat més de 80 vehicles a les províncies de Girona i Alacant. Aquest grup es dedicava a sostreure els cotxes, després els modificaven i els enviaven al nord d'Àfrica. La Policia Nacional i la francesa han detingut 20 persones. Es dona el cas que una part dels caps de la banda residien a Figueres.

Els detinguts a Espanya són de nacionalitat francesa, algeriana i espanyola, i les seves edats estan compreses entre els 36 i els 48 anys. Estan acusats de ser els presumptes autors dels delictes de robatori amb força, falsificació de documents, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Els jutge ha ordenat la presó provisional per a quatre membres de la banda.

L'organització estava formada per membres altament especialitzats que actuaven de forma estructurada i jerarquitzada. Comptaven amb persones que robaven els cotxes, mecànics, conductors i gestors administratius encarregats de la seva regularització.

Els agents van realitzar sis registres –cinc a Alacant i un a Empuriabrava– on van intervenir gran quantitat de material especialitzat per al robatori de cotxes. A les comarques de Girona, la Policia Nacional va recuperar dos vehicles robats. Es va fer un escorcoll a Empuriabrava, on els agents van comissar moltes matrícules, documentació, claus de vehicles, enganxines amb números de bastidor i una centraleta de diagnosi de vehicles OBD.

La investigació va començar quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una organització criminal que presumptament es dedicava a la sostracció de vehicles. Els policies van observar que els membres de la banda centraven la seva activitat en vehicles d'una determinada marca francesa i, especialment, comercials. Tot i això, també s'han localitat cotxes d'altres marques. Amb l'avanç de la investigació, els agents van comprovar que es tractava d'una banda i fortament jerarquitzada, tant a Espanya com a França, i que l'actuació criminal s'havia desenvolupat durant anys.

El modus operandi utilitzat consistia a trencar una de les finestretes del vehicle i manipular els seus sistemes de bloqueig i arrencada utilitzant mitjans electrònics. Per a això, el grup comptava amb veritables especialistes i amb equipament informàtic molt avançat. Tampoc dubtaven a utilitzar la violència en cas de ser descoberts, ja que van arribar a robar en una ocasió a punta de pistola.

Després del robatori, el vehicle era traslladat a llocs poc freqüentats on l'aparcaven durant un període de temps prudencial mentre altres membres de l'organització preparaven el lloc en el qual portarien a terme la falsificació de la documentació i dels seus elements identificatius.



En vaixells cap a l'Àfrica

Un cop realitzades les falsificacions, l'organització disposava de conductors que s'encarregaven de l'embarcament directe –o mitjançant contenidors– dels vehicles en vaixells per al seu trasllat a ciutats del nord d'Àfrica.

Per a cadascuna de les fases d'aquesta banda criminal, l'entramat comptava amb veritables experts en cada matèria. Els agents també van observar que un dels caps de l'organització regentava un negoci de compra-venda i lloguer de vehicles a la ciutat d'Alacant, que utilitzava com a empresa pantalla i blanquejava els guanys il·legals.

Amb l'avanç de la investigació, i un cop identificats els membres del grup criminal, la policia va desplegar un dispositiu policial conjunt entre les policies espanyola i francesa. Es van detenir 18 persones –9 a Espanya i 9 a França– entre les que es trobaven els presumptes caps de l'organització. A Espanya en els escorcolls es van comissar moltes eines i documentació. A més, els agents han recuperat 12 d'aquests vehicles que ja han estat lliurats als seus propietaris. La setmana passada també es van detenir dues persones a Alacant relacionades amb la ITV que col·laboraven amb la banda.