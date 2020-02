Una filla es lucra de 10.000 € de la pensió del pare mort

La Policia Nacional va donar a conèixer aquesta setmana els casos de fraus en el cobrament de pensions de persones mortes. Uns enganys que a tot Espanya durant l'any 2019 van ascendir als sis milions d'euros.

A les comarques de Girona es va donar un cas aquest any passat i fa referència a una veïna de Girona que es va lucrar de la prestació de jubilació del seu pare que va morir el novembre de l'any 2011.

La dona es va poder beneficiar, segons ha pogut provar la policia, d'almenys 10.000 euros que va extreure del banc el 2016.

Aquell any va morir la seva mare, que també era titular de la llibreta bancària on es percebia la jubilació del finat.

La Policia Nacional l'acusa de frau a la Seguretat Social pels 10.000 euros extrets de la llibreta que anava associada a una targeta de dèbit. Però en aquest compte bancari es van ingressar fins a 88.000 euros de forma indeguda des de la mort del seu pare i fins al 2018, ja que s'hi cobrava la prestació de jubilació del finat.

Els policies no han pogut demostrar si s'havia lucrat juntament amb la mare –quan era viva– dels diners del compte corrent on s'ingressava la pensió de jubilació del pare difunt però se sospita que podria ser el cas i, per tant, els diners que s'haurien beneficiat podrien ser molts més i no només els 10.000 que va treure la filla de l'entitat bancària.

Davant d'aquests fets, la Policia Nacional la qualifica d'investigada pels fets. En concret, l'acusa de frau a la Seguretat Social, estafa, falsedat documental i apropiació indeguda.

Aquest tipus de picaresca ha destapat fins a sis milions d'euros en un any a Espanya que es van cobrar de forma fraudulenta sobretot per part de familiars de les persones mortes. En total s'han arrestat 11 persones i se n'investiguen 25 a tot l'Estat.