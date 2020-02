L'Ajuntament d'Olot instal·la una torre mirador al costat del Fluvià

La torre mirador de sis metres d'altura del gabinet Un parell d'arquitectes (Eduard Callís i Guillem Moliner) ahir estava assegurada damunt del Fluvià després que en els últims dies una grua la posés sobre el pilar de formigó de 3 metres d'altura que de manera quasi invisible la subjecta sobre la superfície del que havia estat una fàbrica. Tot i estar assegurada, encara no s'hi pot accedir. La previsió és que quan estigui acabada la primera fase de les obres de dignificació de la zona, s'hi pugui entrar. La torre té 3,5 metres de diàmetre i està ajuntada per un petit pont de 5 metres de llargada amb el carrer Sant Miquel.

La torre s'eleva d'una plataforma que té el terra en forma de planxa perforada amb relleu perquè la gent no rellisqui. Està envoltada per un banc de fusta perquè la gent s'hi pugui asseure.

El projecte de dignificació de la vora del riu en una zona amb moltes restes d'indústries antigues està repartit en dues fases. La primera és la de la torre que ha d'estar acabada a finals de mes. Segons Guillem Moliner, falta reforçar unes baranes de l'interior del solar. La torre de 6 metres d'altura té la funció de formar conjunt amb les estructures de les fàbriques que hi ha a la vora del riu

Ha explicat que la segona fase encara no està en el pressupost i consisteix en l'enjardinament de les restes de l'antiga fàbrica de can Sistach.

La torre s'eleva damunt de les restes de dues antigues adoberies que van ser ensorrades per l'Ajuntament el 2018. Encara han quedat els murs de les naus que servien per salvar el decalatge entre el carrer i el riu. Davant dels murs, hi ha restes de les basses que havien servit per tenyir les pells.

La torre mirador forma part del Pla Integral de Millora del barri de Sant Miquel i forma part d'un pla que ha de permetre fer un passeig vora del riu que arribarà fins al supermercat Consum.