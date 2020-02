L'antiga Fonda Comas a Banyoles donarà feina a dones en situació de vulnerabilitat

Una cooperativa social de dones banyolines de diferents orígens té previst reobrir aquesta primavera l'antiga Fonda Comas, a la capital del Pla de l'Estany, on gestionaran un bar-restaurant sota el nom de La Porta del Món.

El projecte servirà per generar ocupació per a dones en situació d'especial vulnerabilitat social –algunes d'elles són supervivents de violència de gènere–, i que ara mateix no tenen estabilitat laboral. Concretament, un equip de cinc dones s'encarregarà de gestionar, a jornada completa, el bar-restaurant, que es preveu inaugurar entre l'abril i el maig.

De fet, fa un any i mig que assisteixen a formacions al Casal Cívic, com el curs de manipulació d'aliments o de millora del català, on han participat una trentena de dones. La iniciativa neix de l'associació Món Banyoles, que ha engegat aquesta setmana una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo i pretén arribar als 12.000 euros. Amb aquesta suma es vol cobrir el lloguer de tot un any (un miler d'euros cada mes). Es poden fer donacions de diferents imports fins al 12 de març a https://ca.goteo.org/project/la-porta-del-mon-cooperativa-restaurant.

Pel que fa a la resta del finançament (l'equipament i mobiliari, per exemple) han comptat amb els ajuts del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, així com de l'Obra Social La Caixa. A més, aquests ajuts també han servit per pagar el salari d'una professional, que fa l'acompanyament sociolaboral. En cas que superin els 12.000 euros, els diners serviran per reformar el bany i fer-lo accessible per a cadires de rodes.

D'aquesta manera, la cooperativa vol blindar «un sou i unes condicions de treball dignes» per a les sòcies i crear un espai on es puguin organitzar cursos i pràctiques de restauració i hostaleria per a altres dones amb dificultats d'inserció sociolaboral. El restaurant pretén també donar un espai perquè altres entitats del territori hi puguin programar altres activitats culturals.



«Mirada i veu de dona»

L'associació Món Banyoles treballa des del 2017 per teixir vincles entre dones de diferents procedències, edats i entorns culturals. «Fins llavors hi havia associacions però tot molt compartimentat», va explicar a Diari de Girona Anna Quintanas, membre de Món Banyoles. «El que ens preocupava és que vivim cadascú a cada barri, en bombolles», va assenyalar, en referència, per exemple, a diferents grups segons la llengua materna o l'estatus econòmic. Davant d'aquesta situació, l'associació volia, en paraules de Quintanas, «crear ponts» per trencar amb la desconfiança i els prejudicis i fer-ho, també, amb «mirada i veu de dona».

L'associació compta amb professores de filosofia, treballadores de la llar, netejadores, periodistes, persones vinculades a la salut o al tercer sector. Pel que fa a la cooperativa –que actualment està en els darrers tràmits perquè quedi constituïda–, les dones que en formen part «ja tenen experiència professional als fogons», o bé, d'altres, ho han fet en l'àmbit domèstic. Encara no han pensat al detall quins menús oferiran, asseguren que hi quedarà reflectida la pluralitat de cultures, com per exemple plats típics de Marroc o Gàmbia.

La cooperativa sense ànim de lucre compta amb La Fàbrica com a mentora, una cooperativa ja consolidada que els ha assessorat en el pla de viabilitat i el pla financer. Entre els agents impulsors cal destacar també la Fundació Cepaim, així com el suport de la xarxa d'Ateneus Cooperatius de les Terres Gironines.