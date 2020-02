Mor el conductor d'un tractor a Toses

El conductor d'un tractor va morir ahir al migdia en una sortida de via a l'N-260 a Toses. Es tracta de J.P.P., un veí de Torelló de 54 anys. El vehicle es va precipitar a dins d'un riu i a conseqüència de l'accident el tractorista va morir. Amb aquest, ja es tracta del segon accident de trànsit mortal a les carreteres interurbanes de la província de Girona des que ha començat l'any 2020.

El Servei Català de Trànsit va informar que el sinistre viari va tenir lloc al punt quilomètric 142,6 de l'N-260 a Toses.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'incident quan faltava un minut per dos quarts d'una, i per causes que encara s'estan investigant, un tractor va sortir de la via i es va precipitar a un riu.

Arran de la incidència, es van activar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, un helicòpter medicalitzat i una ambulància del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques).

A Catalunya la xifra de morts s'eleva a 11.