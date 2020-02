Condemna de 2 anys de presó per segrestar l'home que volia cobrar el deute d'un amic

L'Audiència de Girona ha condemnat a dos anys de presó l'home que en va segrestar un altre que s'havia personat al seu domicili per tal de cobrar el presumpte deute d'un amic a Puigcerdà. El tribunal ha admès la tesi de la fiscalia i de l'acusació particular, que el feien responsable d'un delicte de detenció il·legal, però ha rebaixat la pena de sis anys que li demanaven fins als dos anys, motiu que podria comportar que l'acusat eludeixi la presó. En declaracions a aquest mitjà, l'advocat de la defensa, Josep Dellano, s'ha mostrat confiat que s'esdevindrà aquest extrem, ja que l'acusat no té antecedents, i ha aclarit que no recorrerà la sentència, per la qual cosa aquesta esdevindrà ferma. A més, no haurà de fer front a la indemnització de 500 euros que se li demanava per danys morals.



Deutes creuats

Els fets van tenir lloc el 15 de juliol de 2018 a Puigcerdà al domicili de l'acusat. La víctima havia vingut de Barcelona a petició d'un amic de bar a qui coneixia amb el sobrenom de Ramon «el andorrano», que li havia demanat si podia anar fins a l'habitatge en qüestió a cobrar un deute pendent. La víctima va accedir i es va presentar al lloc, essent retingut per l'acusat, que li va dir que no marxaria fins que vingués l'amic i li pagués, ja que era qui hauria contret el suposat deute.

L'acusat va retenir la víctima en un lapse de temps d'una mitja hora, segons va indicar l'home que va trucar el 112 alertant del segrest. De fet, l'acusat va permetre a la víctima fer una trucada d'avís, que va ser per l'home que l'havia acompanyat a cobrar el suposat deute. La víctima va declarar durant la vista que creia que havia estat retingut unes tres o quatre hores, i que fins que no va ser al domicili en qüestió no va saber de què anava l'assumpte. Prèvia declaració judicial durant la fase d'instrucció havia indicat que l'amic, a qui només coneixia pel sobrenom, li havia demanat cobrar un deute de 410 euros.

Si bé han quedat sense resoldre diversos elements perifèrics «tèrbols» del cas, com ara la identitat de l'home que va fer la petició a la víctima, qui devia a qui i quina relació hi havia entre el tal «andorrano» i l'acusat, el tribunal sí que ha considerat acreditat que s'ha produït una detenció il·legal. Ho van exposar durant el judici els agents que van participar en el rescat, que van assegurar que l'acusat no els volia obrir la porta, i també un dels companys de pis, a qui la víctima va demanar ajuda.