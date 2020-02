Més de 2.150 persones grans gironines esperen plaça en un geriàtric públic

La llista d'espera per aconseguir una plaça pública en una residència per a gent gran a les comarques de Girona suma 2.154 persones aquest febrer, prop d'un 5,40% més de les que esperaven el mateix a principis de l'any passat. Llavors, hi havia 2.038 ciutadans en situació de dependència que no disposaven de cap lloc en un geriàtric finançat per l'administració.

L'últim balanç facilitat pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya quantifica en 3.281 els gironins que ara estan inscrits a la llista per accedir a un centre residencial. D'aquests, però, 2.154 són els que no tenen aquest servei públic al seu abast, mentre que la resta de persones viuen situacions diverses.

D'una banda, hi ha 589 ancians que ja estan ingressats en una residència pública, però que continuen a la llista perquè estan a l'espera de què els canviïn de lloc, ja que no estan en el centre que van escollir com a primera opció. D'altra banda, hi ha 538 persones més que es troben en un geriàtric privat a falta de vacants en un de públic; mentre esperen que també els traslladin, reben ajudes econòmiques de l'administració.



Més de 800 renúncies a una plaça

En relació amb els 2.154 ciutadans gironins que estan a la llista d'espera per accedir a una residència geriàtrica, des de la Conselleria d'Afers socials i Famílies van indicar que n'hi ha 804 que han renunciat una o més vegades a la plaça que se'ls ha ofert.

En principi, aquest col·lectiu compleix els requisits per beneficiar-se de la Llei de la dependència i, tal com apunta el Departament, probablement moltes de les persones que ha sol·licitat l'accés a una residència pública per a gent gran reben alguna prestació o servei assistencial.

La Generalitat va crear una eina virtual perquè la mateixa persona amb dependència o la seva família puguin consultar la posició que ocupen a la llista d'espera per a una residència o un centre de dia públics. Es tracta d'una aplicació accessible a través del web d'Afers socials i Famílies, però primer cal tenir un identificador associat a un número de telèfon mòbil que s'ha de demanar donant-se d'alta en el Servei d'identificació a les d'aministracions públiques catalanes idCAT Mòbil.

L'assignació d'una plaça en un centre residencial –un recurs pensat per a persones a partir dels 65 anys que es troben en situació de dependència– es fa a través del Programa individual d'atenció (PIA) que duen a terme els serveis socials públics. Aquests centres engloben dos dipus de serveis: el de llar residència o el de residència assistida.