Rècord de rescats dels Bombers a Girona el 2019: 395 salvaments

Els rescats i les recerques al medi natural dels Bombers de la Generalitat semblen no tenir aturador a les comarques gironines. Durant el 2019 han batut el rècord dels últims 10 anys: 395 actuacions al medi natural. Això representa un increment de més del 9% respecte als serveis realitzats pel cos d'emergències durant l'any 2018 (362). Mentre que si es compara amb el primer any de la sèrie, el 2010, el creixement és exponencial i és del 82%. Aquell any, els Bombers van realitzar 21 rescats a la natura a la Regió d'Emergències de Girona.

Aquest increment dels serveis al medi natural s'explica, com han relatat en diverses ocasions els experts perquè hi ha més gent a la natura i també en alguns casos perquè les persones no van prou equipades o no prenen les mesures necessàries de prevenció abans de sortir o durant, per exemple, una excursió. Per tot això, s'han d'activar els Bombers i, gràcies al GPS o a aplicacions com el My112, sovint són més ràpides les localitzacions de les persones que s'extravien o pateixen accidents.

La província de Girona, a més, compta amb una orografia que convida a fer aquestes pràctiques, ja que comprèn molts quilòmetres de costa i muntanya i això provoca que s'activin els especialistes de rescats del cos, els GRAE (Grup d'Actuacions Especials), en cas d'emergència.



El rei, el rescat de muntanya

Entre els serveis més destacats que realitzen els Bombers al medi natural hi ha el rescat de muntanya. Durant el 2019 s'han hagut d'activar en 220 ocasions. Aquest servei ha crescut en un 28% en un sol any, ja que el 2018 es va tancar amb 171 actuacions a Girona.

El segon tipus servei més fet pel cos de salvament a Girona va ser el de recerca de persones perdudes. S'ha arribat als 107 fets. Es tracta d'una xifra interior a la del 2018. Aquest tipus de servei ha patit una davallada de més del 23% respecte a l'any anterior (139). Cal destacar que a l'octubre comença l'època en la qual acostumen a incrementar-se les pèrdues, ja que hi ha presència de bolets en els boscos i sovint, els caçadors de bolets es desorienten.

Quant a les comarques on hi ha hagut més activitat de salvament cal destacar el Ripollès i el Baix Empordà. Pràcticament han tingut el mateix nombre de serveis: 92 i 89, respectivament. La major part de les actuacions a l'Empordà han estat per rescats de muntanya (50) i en segon lloc s'hi troba el rescat marítim (21). Al Ripollès, s'han realitzat 92 serveis. D'aquests, 64 són rescats de muntanya i 27, recerques de persones extraviades.

El Ripollès juntament amb la comarca de la Vall d'Aran i el Baix Llobregat són els punts de Catalunya amb més actuacions dels Bombers al medi natural. La del Llobregat és la comarca que encapçala el podi, amb 99 serveis. Mentre que la Vall d'Aran i el Ripollès empaten a 92 actuacions, respectivament.

Els serveis que realitzen els Bombers al medi natural sovint són serveis de poca envergadura però en algunes ocacions hi ha fets que acaben amb la vida d'alguns accidentats.

L'any passat, per exemple, la recerca d'una persona que havia desaparegut va acabar en una tragèdia que va crear molta consternació a la província de Girona.

Tot va succeir el 6 de desembre de matinada, quan un jove de 20 anys de Lloret va desaparèixer en estranyes circumstàncies. Un company del jove va alertar els serveis d'emergències que el noi li havia dit que tenia problemes per avançar amb del vehicle a la zona propera a la séquia de Sils.

Des de llavors no se'n va saber res més i els serveis d'emergències el van buscar per terra, aigua i aire. Al cap d'un dia de recerca, els efectius van trobar el vehicle del noi al fons de la séquia, que havia crescut arran de les fortes pluges que havien afectat la zona. La fatal notícia va ser que a dins hi havia el cos sense vida del jove.



Actuacions a la baixa

D'actuacions al medi natural dels Bombers, a les comarques de Girona durant l'any passat n'hi va haver 395. A tot Catalunya la xifra dels salvaments en el medi natural (rescats i recerques), en canvi, ha anat de baixa i s'ha arribat a 1.440 casos. Mentre que l'any anterior la xifra va arribar a 1.541 actuacions. Es tracta d'una xifra que havia anat creixent en els últims anys i que per primer cop, el 2019 ha tancat amb una disminució 6,55%.