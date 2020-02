El tractament amb recepta per deixar de fumar beneficia més de mil gironins

Cada any des de CatSalut es promou una «Setmana sense fum» a diferents centres hospitalaris, com el Trueta.

Un total de 1.073 pacients gironins ja s'han beneficiat del tractament amb recepta per deixar de fumar, des que el Ministeri de Sanitat el va posar en marxa l'1 de gener d'aquest any, segons dades de l'Institut Català de la Salut. Des de llavors, els metges de Centres d'Atenció Primària (CAP) han pogut prescriure receptes d'un tipus de fàrmac, la vareniclina –registrat amb el nom de Champix–, que ajuda a reduir l'ansietat per fumar. Com a conseqüència, al gener les farmàcies gironines han dispensat 855 envasos d'aquest tipus de medicament a aquelles persones que tenien prescripció mèdica de la Seguretat Social.

Fins aquest any a Espanya només alguna comunitat com Navarra havia subvencionat tractaments de deshabituació de tabaquisme, de manera que, amb aquesta decisió, el ministeri fa ara un pas endavant i abordarà a tot l'Estat aquesta addicció –que provoca unes 50.000 morts anuals al país– amb la subvenció del principi actiu de la vareniclina.

L'objectiu d'aquesta mesura és aconseguir que el medicament sigui una eina de suport en els programes de deshabituació tabàquica, els quals formen part d'una estratègia integral per disminuir el consum de tabac a Espanya.



Teràpia com a complement

El tractament amb vareniclina, que dura tres mesos, s'administra oralment en forma de comprimits i alleuja els símptomes d'ansietat de fumar i abstinència, al mateix temps que produeix simultàniament una reducció dels efectes gratificants de fumar. Segons els resultats dels estudis científics que van portar a la seva aprovació, al cap de quatre setmanes de tractament les probabilitats de deixar de fumar es multipliquen per dues, i al cap de vuit setmanes aquesta xifra es multiplica per cinc. Continuar amb el tractament fins a dotze setmanes multiplica per onze les probabilitats de deixar de fumar de manera satisfactòria.

Sanitat recorda que els metges de l'atenció primària tenen un protocol de prescripció dels pacients en tractament i orientació mèdica per a la deshabituació del tabaquisme. És per això que molts CAPs ofereixen teràpies complementàries que ajuden el pacient a deixar de fumar, tant individuals com grupals. Els metges també han de fer un seguiment exhaustiu de cada pacient. Centres de Girona com el de Can Gibert del Pla, Montilivi i Santa Clara properament oferiran programes de deshabituació tabàquica per ajudar a deixar de fumar distribuïts en sis sessions setmanals. A Taialà ja estan en marxa des d'aquesta setmana. D'altra banda, l'hospital de Figueres ha instaurat el programa de suport als pacients fumadors que ingressen a la planta d'Hospitalització Mèdica i que vulguin deixar el tabac.



Canvi d'hàbits

Joan Montaner té 38 anys i en fa més de vint que fuma. Recentment ha iniciat el tractament i ja ha notat «certa millora», tot i que admet patir algun efecte secundari com insomni. «Em fumaria un cigarro però ja no tinc aquella necessitat d'abans», afirma. Montaner reconeix que ha pres la decisió perquè era «necessari» deixar-ho després de tants anys. D'altra banda, Rosa Moreno té 66 anys i en fa uns trenta que fuma. El tractament li va bastant bé tot i que reconeix que hi ha de posar «molta voluntat».