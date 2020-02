Un accident a l'AP-7 a Medinyà bloqueja la via 10 hores i causa cues quilomètriques

Un accident de trànsit va sembrar ahir el caos durant deu hores a l'autopista AP-7 al seu pas per Medinyà. El xoc de dos camions a primera hora del matí va obligar a tallar diversos carrils de la via ràpida i això va generar cues quilomètriques. Les retencions van arribar als cinc quilòmetres de longitud en sentit Girona, segons el Servei Català del Trànsit (SCT). La situació no es va normalitzar fins poc després de les quatre de la tarda. Centenars de vehicles van quedar atrapats en les cues.

El punt on va produir-se l'accident de trànsit forma part del tram gratuït de l'AP-7 entre Vilademuls i Girona, un trajecte que utilitzen centenars de vehicles cada dia.

El sinistre no va ser de gravetat però va generar forts problemes de mobilitat a la zona. Els conductors no van resultar ferits malgrat el fort ensurt. El vehicle que va sortir més malparat del xoc va ser el que portava bobines de paper, ja que va patir nombrosos danys i, a més, va perdre algunes bobines pel camí.

Arran d'aquest xoc, es van haver d'activar grues per treure els camions de la zona i després es va netejar la via. Finalment, quan passaven pocs minuts de les quatre de la tarda, es va reobrir completament l'autopista AP-7 al seu pas per Medinyà, ja que durant les hores que va durar la incidència es van tallar des de quatre a dos carrils. Arran del succés es van activar Mossos, Bombers i SEM.

A Girona ciutat també hi va haver diversos accidents durant el matí de dissabte. El més destacat és el d'un vehicle que a les set del matí va xocar contra un arbre a la carretera de Santa Coloma. Els tres ocupants van resultar ferits, un de poca gravetat que va ser traslladat al Trueta i els altres dos, de menys consideració, el SEM els va portar a l'hospital Santa Caterina. A la variant de Girona, una furgoneta va sortir de la via i un menor d'edat va resultar ferit lleu a les vuit del matí. Arran dels fets, es van activar Policia Municipal, SEM i Bombers.