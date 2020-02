Els Mossos van multar 84 cotxes en el bloqueig independentista a la frontera

Els Mossos d'Esquadra van multar un total de 86 vehicles durant les protestes del Tsunami Democràtic a la Jonquera i Salt els passats 11 i 12 de novembre. Així ho ha manifestat el conseller de l'Interior, Miquel Buch, en una resposta per escrit a Ciutadans, tot afirmant també que des de la Generalitat no es va autoritzar cap d'aquells talls de carretera.

L'11 de novembre de 2019, just l'endemà de les eleccions espanyoles en què es va tornar a imposar Pedro Sánchez, el Tsunami va convocar un tall multitundiari a l'autopista AP-7 a la Jonquera com a protesta per la sentència dels presos de l'1-O. L'objectiu era quedar-s'hi tres dies, però finalment es va perllongar «només» durant trenta hores, des de dilluns al matí fins dimarts al migdia, quan van ser desallotjats i es van dirigir a tallar l'autopista a l'altura de Salt. Allà es van quedar fins dimecres a primera hora del matí, quan van desconvocar i van valorar que la convocatòria, que havia volgut ser la més «ambiciosa» del Tsunami fins aquell moment, havia estat un èxit.

Una de les claus de la convocatòria va ser la crida a milers de vehicles a bloquejar la frontera. Això va impedir la circulació, especialment de camions, i va crear un gran caos de vehicles. Davant d'aquesta situació, Ciutadans va voler saber quants vehicles havien multat els Mossos d'Esquadra per ocupació de la via. Segons la resposta de Buch, van ser 86: 84 a la Jonquera i dos a Salt. D'aquests, dinou van haver de ser retirats per la grua. En tots els casos, la denúncia es va interposar seguint l'article 91.1 del Reglament general de circulació, segons el qual «parar o estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació o constituint un risc per a altres usuaris» és considerat una infracció greu i té un cost de 200 euros.

Concretament, Buch assenyala que el dia 11 de novembre es van multar tres vehicles que estaven aparcats al punt quilomètric 0,5 de l'AP-7, a l'altura de la Jonquera. A tots tres se'ls va emportar la grua. La majoria de vehicles, però, van ser retirats durant el dia 12, coincidint amb el desallotjament i reobertura de l'autopista a la frontera amb França. La grua es va emportar setze dels vehicles que estaven a la Jonquera, mentre que 65 més van rebre només la multa. Finalment, aquell mateix dia, els Mossos van retirar dos vehicles més que els manifestants van aparcar a l'AP-7 a Salt, concretament al punt quilomètric número 63, coincidint amb el trasllat de les protestes cap a aquesta zona.

Pel que fa als propietaris o conductors del vehicle, Buch assenyala que en el moment d'interposar les multes o retirar els cotxes estaven absents, de manera que no se'ls va poder identificar ni se'ls va poder notificar en el moment de denunciar la infracció.

Més enllà de les multes de trànsit, la protesta del Tsunami Democràtic va deixar 19 persones detingudes per la protesta a la Jonquera: divuit per part de la policia francesa i una per part dels Mossos d'Esquadra. A més, es van identificar un total de 283 assistents.

Durant les últimes setmanes, diverses persones han estat citades a declarar per la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra com a primer pas pel procés judicial obert als jutjats de Figueres i Girona pels respectius talls a la Jonquera i a Salt. A més, durant aquell mateix mes de novembre va haver-hi onze persones més que van haver d'anar a declarar al jutjat de Perpinyà després d'haver estat detingudes per la policia francesa per les protestes.