La Run4Cancer supera els 5.000 participants en la seva sisena edició

La Run4cancer ha superat per primera vegada, els 5.000 participants en la seva 6a edició que s'ha dut a terme aquest matí a diferents poblacions de les comarques gironines. Organitzada per la Fundació Oncolliga Girona i sota el lema «Mou-te pel càncer», la cursa té com objectiu principal recaptar fons per millorar la vida de les persones malaltes de càncer i els seus familiars.

Figueres, Olot, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Riudellots de la Selva, Salt i Tossa de Mar són els 8 municipis on, de forma simultània, s'ha celebrat la Run4Cancer, l'única cursa d'aquestes característiques que se celebra simultàniament a 8 municipis diferents on la Fundació Oncolliga hi té delegacions. En total, 5.040 persones de totes les edats han participat aquest matí a les diferents seus d'aquest esdeveniment esportiu i solidari celebrat en motiu del Dia Mundial del Càncer, el passat 4 de febrer.

La cursa amb més afluència ha estat, un any més, la d'Olot, amb 1.100 inscrits. L'ha seguit la de Porqueres, que amb 780 participants va doblar la participació respecte la de l'any passat, que en van ser 385.

La resta d'inscripcions s'han repartit de la següent manera: 690 a Palafrugell; 680 a Figueres; 650 a Riudellots de la Selva; 520 a Salt; 450 a Tossa de Mar i 170 a Planoles.

Per apropar la cursa a tots els públics, s'oferien dues modalitats: la de 10 quilòmetres, pensada per a corredors habituals, i la de 5 quilòmetres, per a fer en família corrent o caminant.

Amb tot, la cursa no té caracter competitiu i està pensada per passar una bona estona fent activitat física i ajudant a la Fundació Oncolliga.

L'organització ha valorat molt positivament que la xifra de participants augmentés, un any més, superant les 4.228 persones que es van animar a participar l'edició anterior.