La bicicleta: un objecte de desig dels lladres

Poden arribar a costar milers d'euros i els delinqüents en treuen alts beneficis amb la revenda

En els últims mesos, han transcendit diversos casos de robatoris de bicicletes, sobretot localitzats a Girona i municipis de la rodalia. S'han sostret principalment bicicletes d'alta gamma que estaven guardades en trasters, ja que els propietaris consideren que és el lloc més segur. Es tracta d'unes estances que sovint estan ubicades en garatges comunitaris i on els lladres forcen les portes o persianes i s'emporten l'objecte escollit.

Els Mossos d'Esquadra estan al cas d'aquests robatoris de bicicletes i es mantenen en alerta. Tot i això, asseguren que la tendència de denúncies per sostracció de bicicletes es manté per sobre del miler per segon any consecutiu a la Regió Policial de Girona. Concertament, l'any 2018 es va tancar amb 1.049 robatoris i l'any passat, amb 1.019.

Girona i Costa Brava

L'agent Sergi Jaén, que pertany a la Unitat Regional de Proximitat i d'Atenció al Ciutadà (URPAC) dels Mossos d'Esquadra de Girona, destaca que la majoria dels robatoris d'aquest mitjà de transport tenen lloc a Girona ciutat i en poblacions de la Costa Brava.

Ho justifica, d'una banda, per la concentració de població a la capital de la demarcació i per l'altra, perquè moltes de les sostraccions es produeixen «a l'estiu perquè a la costa molts estrangers van en bicicleta i el moviment d'aquests vehicles es multiplica, i això comporta més robatoris».

L'agent de l'URPAC subratlla que aquests tipus de fets il·lícits no es donen només en trasters, com ha succeït en casos recents, sinó que hi ha molta varietat: des de pàrquings exteriors, garatges particulars, i també es mantenen les sostraccions al carrer.

Tres detinguts a Girona

Fruit de la feina policial, fa uns dies van ser detingudes tres persones –dues d'elles menors d'edat i un jove de 19 anys– presumptament per robar bicicletes a Girona. El cas es remunta a la matinada de l'1 de febrer, quan una dotació de paisà dels Mossos, que feia patrullatge preventiu a la zona Pericot per evitar robatoris amb força en trasters i garatges de la ciutat, va veure un home al carrer Riera Bugantó que estava parlant per telèfon des de l'interior del pàrquing amb el portal obert. Els agents es van acreditar i el ciutadà els va dir que s'acabava d'adonar que li havien forçat el traster. Els agents van anar-ho a comprovar i van observar que presentava la porta forçada amb algun tipus de palanca. A banda del traster, els policies també van veure que en aquell mateix pàrquing comunitari hi havia un cotxe que estava obert i amb l'interior regirat.

Els Mossos van seguir amb el patrullatge i ràpidament en una zona molt propera van localitzar tres joves, un d'ells portava una bicicleta. Un altre també duia una motxilla i, a dins, li van descobrir diversos estris, com ara uns guants, tornavís, alicates, una clau anglesa, tisores, una cisalla, una calculadora, llapis i bolígrafs.

Els agents van realitzar gestions i van saber que la bicicleta havia estat robada d'un pàrquing obert del carrer Joan Baptista Torroella i Bastons, una zona d'aparcament que es troba a uns 100 metres del lloc del primer robatori de la nit. La detenció dels tres joves es va realitzar ben a prop dels llocs dels fets, al carrer Rajolers.

Els tres presumptes lladres van quedar acusats de dos robatoris amb força –en els dos aparcaments assaltats. Els arrestats són un jove de 19 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Madrid que fins ara no tenia antecedents policials, i dos menors. El major d'edat va quedar en llibertat amb càrrecs, mentre que les detencions dels menors van deixar-se sense efecte i hauran de presentar-se quan siguin requerits davant de la Fiscalia de Menors.



Prevenció

Per frenar els robatoris no hi ha millor eina que la prevenció i l'agent Sergi Jaén, que pertany a la Unitat Regional de Proximitat i d'Atenció al Ciutadà (URPAC) dels Mossos d'Esquadra, dona diversos consells de seguretat per saber protegir la bicicleta i què s'ha de fer en cas que sigui sostreta.

Els Mossos ja fan una primera indicació en el moment de la compra del vehicle: cal que ens donin la factura original, tant si la bicicleta és nova com de segona mà. El policia subratlla que s'ha de conservar «la factura perquè és on hi ha el número de bastidor, la marca, el model, el color, totes les característiques de la bici». Si quan es compra la bici de segona mà no s'obté la factura, això podria indicar que pot ser robada.



Lligar-la per dos punts

Per evitar que robin les bicicletes és molt important on i com s'aparca. A la via pública, el mosso de la URPAC recomana «lligar-les per dos punts perquè habitualment la gent ho fa per un sol punt, a la zona del quadre de la bicicleta». També ressalta que cal «col·locar-hi una bona tanca, robusta i de tipus forma de U», a més cal tancar també «la bici per la roda».

Un element de les bicis que a vegades és objecte del robatori és el seient, sobretot en casos de bicis d'alt valor. Sergi Jaén recomana que els usuaris se l'emportin per evitar que els el robin.

Col·locar cadenats o qualsevol element de seguretat a la bici tambés és important quan es deixa el vehicle en un garatge privat o comunitari. Els Mossos recomamen que la bici s'aparqui com si fos a fora i s'immobilitzi. L'agent de la URPAC destaca que sovint la gent aparca la bici a dins d'un traster sense cap sistema de seguretat i, per tant, els lladres ho tenen molt fàcil per agafar-la. El mateix succeeix en un garatge particular.

En cas que malgrat totes les mesures s'acabi essent víctima d'un robatori, el primer que cal fer és una denúncia. És indispensable presentar a la policia la documentació personal però també la de la bicicleta. Aquí, subratlla el mosso, és important portar la factura i, si no, el número de bastidor, perquè si es recupera la bici es podrà confirmar que és la sostreta.



Estafes d'alta gamma

En el món de les bicicletes també existeixen les estafes i el policia destaca que s'han trobat amb algun cas. Una d'aquestes consisteix en el següent: la víctima està de ruta amb una bici d'alta gamma i un home se li acosta. Aquest va vestit d'esportista i comencen a parlar de l'afició pel ciclisme. El delinqüent es guanya la confiança de la víctima i, al cap d'una estona, apareix un còmplice del lladre. El primer home demana a la víctima que li deixi la bicicleta per provar-la i, un cop estan els lladres cadascun en una bici, marxen i li roben el vehicle, que és d'alta gamma.