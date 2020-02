Un camió carregat de troncs bolca i talla prop de 6 hores la GI-633 a Sant Jordi Desvalls

Un camió carregat de troncs ha bolcat de matinada a la carretera GI-633 al seu pas per Sant Jordi Desvalls.

La via ha estat tallada durant prop de sis hores arran del sinistre viari que s'ha produït de matinada.

La via que uneix Medinyà amb Sant Jordi és utilitzada per a molts veïns que van a Girona i l'accident ha provocat, que s'hagin de desviar per una via local, la GI-633z.

A més es tracta d'una carretera que no té voral i per tant, el vehicle com ha perdut part de la càrrega i ha bolcat al mig de la via, dificulta les tasques d'emergències i de rescat del vehicle.

L'accident de transit s'ha produït pels volts de les cinc de la matinada a l'altura del quilòmetre 6,2 de la GI-633. El xofer del camió de troncs no ha resultat ferit.

A lloc s'hi han desplaçat tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i una dotació dels Bombers, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Un cop retirats els vehicles, pels volts de tres quarts d'onze del matí, s'ha tornat a obrir la carretera i s'ha normalitzat la situació viària, segons el SCT.